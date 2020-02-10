  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Оскар 2020 - Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой года

10 февраля 2020, 06:46

В Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля прошла торжественная 92-я церемония награждения Оскар-2020.

Рене Зелльвегер
Рене Зеллвегер получила Оскар / скриншот

На сцене театра Долби в Голливуде актриса Рене Зеллвегер 10 февраля получила Оскар за лучшую женскую роль.

Зеллвегер отметили за работу в байопике актрисы и певицы Джуди Гарленд.

Отметим, что для Зеллвегер это уже второй "Оскар". В 2004 году она получила статуэтку как лучшая актриса второго плана за работу в драме "Холодная гора". В "Джуди" Зеллвегер также проявила себя как певица, исполнив все музыкальные композиции.

Актриса обошла в номинации Синтию Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сиршу Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Сенсация").

Оскар Рене Зеллвегер новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Оскар 2020 - Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой года». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:59
Число жертв коронавируса перевалило за 900 человек
06:49
"Никаких российских соцсетей": отменят ли запрет на ВК и Одноклассники в Украине
06:46
Оскар 2020 - Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой года
06:36
Оскар 2020 - Паразиты стал лучшим фильмом года
06:32
Хлебнул и крепко уснул: названо молоко, которое действует как снотворное
06:20
Оскар 2020 Лучшая мужская роль - Хоакин Феникс получает награду
06:11
Модные асимметричные стрижки с потрясающим эффектом омоложения фото Фото
05:55
Оскар 2020 - список победителей Видео
05:39
Диктатура Путина - гарантия изоляции и страны "третьего мира" мнение
05:07
Гороскоп на февраль: астролог назвала самые фартовые знаки Зодиака
04:30
"Вишенка выпала": Maruv засветилась "писяющей в кустиках" на провокационном фото
04:20
Мода 2020 – в моду вернулся широкий пояс и крупные серьги-кольца фото
03:51
Билет, чемодан, вокзал: какие сны видят люди перед своей смертью
03:04
Астролог рассказала, стоит ли устраивать свадьбу 14 февраля 2020
02:23
Поклонская обратилась с призывом к ООН по поводу "бандеровцев"
01:40
"Инфицирование": в Сеть слили учебники по истории "ДНР" для 5 класса
00:57
"Есть люди опаснее": политолог из РФ объяснил, почему стоит бояться отставки Путина
00:26
Ветерана АТО засыпало на смерть землей во время раскапывания ливневки Видео
00:19
10 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День чудес Видео
09 февраля, воскресенье
23:59
"Демонстративный шаг": эксперт пояснил причины отставки Суркова
23:40
Гончарук предложил на пост министра спорта известного вратаря
23:16
Во Львове водитель протащил полицейского, зажав его руку в окне
22:55
Из-за урагана пассажирский самолет достиг скорости звука Видео
22:33
В США задержали мужчину за попытку убить Трампа ножом Видео
22:01
Сильный ливень потушил масштабные пожары в Австралии
22:00
Оскар 2020: номинанты на премию Оскар 2020
21:55
Гончарук заговорил о новшествах - что изменится в Кабмине
21:30
Семьи погибших на Майдане обратились к Зеленскому из-за "реванша диктатуры"
21:21
"Отнимают, чтобы сожрать": оккупанты Крыма ужаснули очередной выходкой
21:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-02-2020: слепые прослушивания Видео
20:47
В Киеве деккомунизировали пять библиотек
20:45
В Украине вырастут алименты на детей: сколько денег придется выложить
20:31
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: ответка за грешки, ножи в спину и выпендреж Видео
20:07
Под Днепром запретили пить воду из-за яда в Каховском водохранилище
20:06
В МИД поведали о состоянии украинца, который заразился коронавирусом
19:41
Марихуана и грибок на стенах: экс-заключенный рассказал об "ужасах" Лукьяновского СИЗО
19:31
"Никому не говорил": известный композитор умер от рака
18:59
"Идеальные" звонки": Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине Видео
18:48
"Наивная" идея": Джеки Чан объявил "жаркую войну" смертельному коронавирусу
18:47
Аграрная реформа: "слуга народа" шокировал ценой гектара земли Видео
18:30
Под Запорожьем трое детей утонули в ледяном пруду
18:25
"Концлагерь": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал об ужасах тайных тюрем
18:08
Баснословыне суммы: зам Рябошапки рассказал всю правду о зарплатах
18:04
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
18:00
Маникюр на День святого Валентина – идеи сногсшибательного маникюра на 14 февраля
17:50
В ВОЗ вдребезги разбили популярные мифы о вирусе из Китая: что не сможет защитить
17:36
Главарь боевиков рассказал, как уничтожили гостиницу Прага в Донецке
17:33
В Чехии перевернулся автобус с детьми - много пострадавших
17:11
На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразился украинец - СМИ Видео
16:48
Порошенко съездил во Францию на кругленькую сумму: обнародована декларация
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять