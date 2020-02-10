Оскар 2020 - Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой года

Рене Зеллвегер получила Оскар / скриншот

На сцене театра Долби в Голливуде актриса Рене Зеллвегер 10 февраля получила Оскар за лучшую женскую роль.

Зеллвегер отметили за работу в байопике актрисы и певицы Джуди Гарленд.

Отметим, что для Зеллвегер это уже второй "Оскар". В 2004 году она получила статуэтку как лучшая актриса второго плана за работу в драме "Холодная гора". В "Джуди" Зеллвегер также проявила себя как певица, исполнив все музыкальные композиции.

Актриса обошла в номинации Синтию Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сиршу Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Сенсация").