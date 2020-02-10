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Чернобыль 2020: дата выхода, актеры и сюжет сериала

10 февраля 2020, 14:00

Данила Козловский снял новый фильм про украинский Чернобыль - Чернобыль Бездна, который выходит в прокат уже в 2020 году.

Чернобыль 2020
Чернобыль 2020 / youtube

Новый фильм Чернобыль про взрыв на 4 реакторе украинской ЧАЭС от российского актера Данилы Козловского уже закончен, и готовится к выходу.

Данила Козловский отснял свой материал по фильму Чернобыль в конце 2019 года, и готовит фильм к выходу в 2020 году при поддержке Централпартнершип. Об этом свидетельствуют трейлер и постер фильма.

Однако описание сюжета россияне, как обычно написали в стиле всех своих фильмов:Читайте такжеЧернобыль 2 сезон: когда выйдет продолжение

"Главный герой — пожарный Алексей, на первый, взгляд совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы".

Пользователи сети, которые ознакомились с трейлером, в котором много грязных людей, воды и подвалов, почему-то сильно расстроились, и пишут в комментариях, что выходит копия сериала НВО Чернобыль 2019.

Не знаем, как насчет НВО, но в трейлере уже обнаружены кадры из сериала Очень странные дела.

Чернобыль 2020
Чернобыль 2020 - дата выхода / youtube

Сценарий к картине написали Алексей Казаков и Елена Иванова. В главных ролях снялись  Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.

Первоначально фильм назывался "Когда падали аисты". Его съёмки завершились в августе 2019-го.

Чернобыль 2020 смотреть онлайн трейлер фильма:

Фильм Данилы Козловского Чернобыль Бездна выходит осенью 2020.

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