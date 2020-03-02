Спіймати Кайдаша 1 и 2 серия смотреть онлайн

Спіймати Кайдаша - смотреть онлайн 1 и 2 серия анонсы / СТБ

Новый иронично-драматический сериал Спіймати Кайдаша уже можно смотреть онлайн. 1 и 2 серия вышли в 20:00 и 21:00 на СТБ. В первых сериях показывают, как живет пока что более-менее дружная семья Кайдашей, хотя проблемы начинаются как только Лаврин возвращается из армии.

Что показали в 1 и 2 серии сериала Спіймати Кайдаша - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Спіймати Кайдаша 1 серия смотреть онлайн - обзор 02-03-2020

Лаврин возвращается домой из армии. Особенно сильно сына ждет Маруся Кайдашиха. Она с раннего утра вариться на кухне, чтобы накрыть для гостей шикарный стол, так как ударить в грязь лицом позорно для женщины, которая когда-то работала кухаркой у головы и сама готовила на целую сотню людей. Ей помогает молодая соседка Таня, которая пришла не так поработать, как незаметно понаблюдать за старшим сыном хозяйки Карпом.

Пока девушка нерешительно улыбается и глаз не отводит от парня, он как бетонная стена, ничего не замечает. Она решается поговорить и предлагает соседу жить с ней. Но парень даже не рассматривает Таньку на роль будущей жены, потому что ему нужна "сердце с перцем", чтобы так она умела "кусаться, как мухи на Спаса".

Он уже сохнет за Мотрей. Девушка только вернулась с учебы в Богуславе, планирует еще одно лето погулять у родителей, а потом снова возвращаться в город работать бухгалтером.Читайте такжеСпіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал

Но что бы Карпо не делал, Мотря на него не обращает внимания. Герою легче разобрать карбюратор, чем разбираться в женской психологии. От злости на себя и на девушку он даже перестает нормально есть, чем вызывает нешуточное беспокойство Кайдашихи.

В лучших традициях, женщина пытается опоить сына травами и даже отправляет его молиться в церковь, чтобы снять невесть откуда взявшийся приворот, а вот чуткий романтик Лаврин соблазняет одну юбку за другой, восполняя целый год воздержания.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 1 серию - 02-03-2020:

Спіймати Кайдаша 2 серия смотреть онлайн - обзор 02-03-2020

Карпо таки добился внимания Мотри, но хитрая девушка грозится уехать в Богуслав, и Кайдашенко, долго не думая, делает ей предложение. Семья невесты вовсе не рада такой новости, ведь Карп грубый, часто встревает в драку, не то, что сын маминой подруги, а точнее единственный сын головы Артем.

Как это не удивительно, против свадьбы и сами Кайдаши, которым не нравится норов Мотри. Споры возникают вокруг того, где праздновать свадьбу, что подавать на стол и у кого будут жить молодые.

Тем временем, Таня никак не может забыть Карпа, и даже обращается к знахарке бабе Параске, чтобы та дала ей траву снять венец безбрачия. Девушка пытается понять, чем же она хуже Мотри или чем могла бы быть лучше. Лаврин стает невольным свидетелем ее страданий, пытается поддержать соседку и узнает ее тайну, которая подталкивает его на ссору с братом.

Оказывается, Артему тоже не все равно на Мотрю - он начинает пить, не просыхая, и планирует сорвать торжество Карпа и Мотри. Но и здесь на пути встает случай: в нетрезвом виде парень врезается в дерево на мотоцикле. Как распорядится ним судьба - узнаем в сериале.

Спіймати Кайдаша смотреть онлайн 2 серию - 02-03-2020:

Новые серии Спіймати Кайдаша выходят по будням в 20:00. Не пропустите 3 и 4 серии Спіймати Кайдаша.