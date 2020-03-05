Шерлок Холмс в России: дата выхода, актеры, и как смотреть

Шерлок Холмс в России / скриншот

Шерлок Холмс в России - новый сериал продюсерского центра Александра Цекало. Сериал уже снимается, а выйдет на экраны осенью 2020. Скорее всего, Шерлок Холмс в России будет показан на телеканале Старт, как и Содержанки.

"Наш Шерлок по-английски ироничен, лаконичен, расчётлив, холоден. Но, попав в Санкт-Петербург, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулёзнейше работал над Холмсом – расписал целую тетрадь: в каком состоянии он входит в сцену, как завершает, как начинает следующую.

Люди шутят, что эту подготовку можно отправлять в музей Холмса в Англии. При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока перед нами не стояло. Мы хотели интересно рассказать историю", - уверен режиссер сериала Нурбек Эген.

Читайте такжеСодержанки 2 сезон: дата выхода и как смотреть

Производством сериала занимались Старт "Среда", а съёмки проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях, в том числе в особняке А. А. Половцова, где сохранился интерьер XIX века.

Шерлок Холмс в России - в ролях

В сериал подобрали оригинальный актерский состав, среди которого много актров из сериала Содержанки. Не удивительно, что шоуранеры обещают как минимум одну откровенную сцену в сериале в стиле Содержанок.

Максим Матвеев — Шерлок Холмс

Владимир Мишуков — доктор Карцев

Ирина Старшенбаум — София

Павел Майков — Трудный, начальник полицейского участка

Константин Богомолов — Знаменский, министр внутренних дел

Оксана Базилевич — мадам Мануйлова

Петя Терещенко — Павлуша

Мария Антонова

Константин Юшкевич

Евгений Дятлов

Евгений Санников — Джек-потрошитель

Акилина Соколова — Авдотья

Борис Хасанов — император Александр III

Ирина Варламова — проститутка

Анна Санникова — проститутка

Шерлок Холмс в России - сюжет

ПОка русским никто не предьявил за авторские права, они быстро настрогали сюжет-плагиат. Шерлок Холмс едет в Российскую империю в погоне за Джеком-Потрошителем. НЕОЖИДАННО ему помогает доктор с очень странной фамилией Ватсон Карцев, а в Питере правоохранители ему совершенно не спешат помогать (все как в современной России), а всячески вредят.

Противостоять им будут начальник полиции Трудный, который выступит аналогом инспектора Лестрейда, и обер-полицмейстер Знаменский — "русский Мориарти".

Кроме того, у русского Шерлока будет женщина - Софья, с которой будут шашни.

В первый сезон сериала Шерлок Холмс в России войдут восемь эпизодов, длительность каждого из которых составит около 48 минут.