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Шерлок Холмс в России: дата выхода, актеры, и как смотреть

5 марта 2020, 23:10

В России к выходу готовится сериал Шерлок Холмс в России, главным героем которого будет звезда Стиляг, а злодеем - сам Константин Богомолов. Когда выходит Шерлок Холмс в России, сколько серий, и какой сюжет - читайте на Главреде.

Шерлок Холмс в России
Шерлок Холмс в России / скриншот

Шерлок Холмс в России - новый сериал продюсерского центра Александра Цекало. Сериал уже снимается, а выйдет на экраны осенью 2020. Скорее всего, Шерлок Холмс в России будет показан на телеканале Старт, как и Содержанки.

"Наш Шерлок по-английски ироничен, лаконичен, расчётлив, холоден. Но, попав в Санкт-Петербург, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулёзнейше работал над Холмсом – расписал целую тетрадь: в каком состоянии он входит в сцену, как завершает, как начинает следующую.

Люди шутят, что эту подготовку можно отправлять в музей Холмса в Англии. При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока перед нами не стояло. Мы хотели интересно рассказать историю", - уверен режиссер сериала Нурбек Эген.

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Производством сериала занимались Старт "Среда", а съёмки проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях, в том числе в особняке А. А. Половцова, где сохранился интерьер XIX века.

Шерлок Холмс в России - в ролях

В сериал подобрали оригинальный актерский состав, среди которого много актров из сериала Содержанки. Не удивительно, что шоуранеры обещают как минимум одну откровенную сцену в сериале в стиле Содержанок.

  • Максим Матвеев — Шерлок Холмс

  • Владимир Мишуков — доктор Карцев

  • Ирина Старшенбаум — София

  • Павел Майков — Трудный, начальник полицейского участка

  • Константин Богомолов — Знаменский, министр внутренних дел

  • Оксана Базилевич — мадам Мануйлова

  • Петя Терещенко — Павлуша

  • Мария Антонова

  • Константин Юшкевич

  • Евгений Дятлов

  • Евгений Санников — Джек-потрошитель

  • Акилина Соколова — Авдотья

  • Борис Хасанов — император Александр III

  • Ирина Варламова — проститутка

  • Анна Санникова — проститутка

Шерлок Холмс в России - сюжет

ПОка русским никто не предьявил за авторские права, они быстро настрогали сюжет-плагиат. Шерлок Холмс едет в Российскую империю в погоне за Джеком-Потрошителем. НЕОЖИДАННО ему помогает доктор с очень странной фамилией Ватсон Карцев, а в Питере правоохранители ему совершенно не спешат помогать (все как в современной России), а всячески вредят.

  • Шерлок Холмс в России Старт
  • Шерлок Холмс в России Старт
  • Шерлок Холмс в России Старт
  • Шерлок Холмс в России Старт
  • Шерлок Холмс в России Старт
  • Шерлок Холмс в России Старт
  • Шерлок Холмс в России Старт
  • Шерлок Холмс в России Старт

Противостоять им будут начальник полиции Трудный, который выступит аналогом инспектора Лестрейда, и обер-полицмейстер Знаменский — "русский Мориарти".

Кроме того, у русского Шерлока будет женщина - Софья, с которой будут шашни.

В первый сезон сериала Шерлок Холмс в России войдут восемь эпизодов, длительность каждого из которых составит около 48 минут.

Шерлок Холмс новости шоу бизнеса русские сериалы Константин Богомолов Александр Цекало
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