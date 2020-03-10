Затерянные в космосе - сериал Netflix продлили на 3 сезон

Затерянные в космосе 3 сезон / Netflix

Телесервис Netflix продлил фантастический приключенческий сериал Затерянные в космосе на третий и заключительный сезон. Он выйдет ориентировочно в 2021-м.

Шоураннер Зак Эстрин пояснил, что команда создателей планировала рассказать историю семьи Робинсонов в трех частях — так называемое "эпическое семейное приключение, в котором есть конкретные начало, середина и конец".

После завершения сериала Эстрин продолжит работать с Netflix в рамках многолетнего контракта — вероятно, он запустит для сервиса новые проекты.

Напомним, Затерянные в космосе - римейк одноимённого классического сериала 1960-х, который рассказывал о семье колонистов. Они прошли отбор и отправились к другим планетам, чтобы сформировать новое поселение. Разумеется, в чужих мирах Робинсонов подстерегали разные опасности. В 1998 вышел фильм Затерянные в космосе со схожей, где снялись Уильям Хёрт, Гэри Олдман, Джаред Харрис и Хизер Грэм.