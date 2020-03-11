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Джон Боега сбежал на Netflix снимать сериалы про Африку

11 марта 2020, 09:55

Американский актер Джон Боега, который сыграл клона-перебежчика в Звездных войнах 7-9, подписал выгодный контракт.

Джон Боега перешел на Netflix
Джон Боега перешел на Netflix / Disney

Джон Бойега подписал контракт с Netflix, и займется разработкой неанглоязычных фильмов, посвященных Западной и Восточной Африке

Новые фильмы и сериалы будут основаны на "рассказах, актерах, персонажах, литературе, мифологии и сценариях" вокруг или внутри африканских стран, пишет Variety.

Точно неизвестно, было ли это самое выгодное предложение, или единственное, но Джон Боега очень доволен выбором.Читайте такжеЧто посмотреть весной - лучшие сериалы марта 2020

"Я очень рад сотрудничеству с Netflix для производства множества неанглоязычных художественных фильмов, посвящённых африканским историям. Мы гордимся тем, что развиваем эту часть своего бизнеса с компанией, которая разделяет наше видение", - говорит он.

Вице-президент международного кино Netflix Дэвид Коссе похвастался, что рад, обратить внимание на столь значительный регион и воспользоваться помощью столь популярного актера.

"Африка богата на различные истории и партнёрство с Джоном и его компанией UpperRoom Productions даст нам возможность расширить инвестиции на континенте. Вместе с этим мы сможем рассказывать уникальные африканские истории как самим жителям континента, так и всему миру", - сказал он.

По слухам, Netflix не только расширяет свою долю, но и решительно взялся за покорение Африканского региона.

Помимо этого 28 февраля сервис запустил южноафриканский сериал Королева Соно, а позже в 2020-м выйдут подростковая драма Blood & Water и анимационный сериал Mama K’s Team 4.

Сам же Джон Бойега основал UpperRoom Productions в 2016 году. Позже он выступил сопродюсером фильма Тихоокеанский рубеж 2, а также сыграл в нем одну из ролей.

Кроме того, в 2019 году актер стал исполнительным продюсером южноафриканского криминального триллера God is Good. Помимо прочего он отвечает за саундтрек картины через свой лейбл UpperRoom Records.

Звездные войны Netflix сериалы Netflix
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