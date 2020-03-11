Съемки Сокола и Зимнего Солдата отменили

Сокол и Зимний солдат / Marvel

Власти Праги закрыли местные школы и ввели ограничения на перемещения по стране и ивенты, Marvel отменила съемки Сокола и Зимнего солдата в ней, сообщает Deadline.

По последним данным, студия возвращает съемочную группу обратно в Атланту, и вероятно, что в Прагу она уже никогда не вернется, учитывая ситуацию со вспышкой коронавируса Covid-19.

Напомним, это уже второй раз, когда Marvel приходится перестраивать рабочий процесс команды Сокола и Зимнего солдата — ранее студия отменила съемки сериала в Пуэрто-Рико из-за землетрясений.

Скажется ли отмена съемок в Праге на релизе сериала, запланированном на август 2020 года, пока неизвестно.