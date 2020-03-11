Джейсона Стэйтема срочно заменит звезда из Zомбилэнда

Джейсон Стэтхэм / EPA / UPG

Джейсон Стэйтем ушел и проекта, потому что хотел, чтобы Человек из Торонто получил взрослый рейтинг R.

Однако студия настояла на стандартном PG-13. После ряда неудачных переговоров Джейсон решил покинуть проект — за шесть недель до начала съёмок, пишет Deadline.

Sony в спешке пришлось искать замену и компания выбрала Вуди Харрельсона, с которым она уже успела поработать ранее во время двух частей Zомбилэнда и Венома 2.

Роль второго главного героя, как и планировалось, исполнит Кевин Харт. Релиз в США намечен на 20 ноября 2020-го.

Режиссером ленты выступил Патрик Хьюз, ранее снявший Телохранитель киллера и Неудержимые 3.

В центре сюжета Человека из Торонто наемный убийца и неудачник из Нью-Йорка, которых по ошибке путают друг с другом. Для решения общих проблем героям приходиться объединиться. По традиции, в фильме покажут конфликт интересов полностью противоположных личностей и характеров.

Ранее стало известно, что Вин Дизель сыграет в Последнем охотнике на Ведьм 2.