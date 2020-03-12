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Кровавая поездка - дата выхода, сюжет и трейлер

12 марта 2020, 12:46

Норвежский сериал Кровавая поездка - достойное продолжение антологии зла в сериальном мире Netflix. Что покажут в новом сериале - читай на Главреде.

Кровавая поездка 2020
Кровавая поездка 2020 / Netflix

На Netflix выходит новый сериал - Кровавая поездка 2020. Он уже прописан как хоррор на сайте телесервиса, но по описанию, во всех сериях будет предостаточно комичного и черного юмора.

В новом сериаел Кровавая поездка будет  6 серий, 6 историй людей, которые едут в таинственном и зловещем автобусе.

Каждая история абсолютно разная, и они ни в чем не пересекаются, кроме кровавого автобуса.

По трейлеру нам жали понять, что каждая серия расскажет тргическую и ужасную историю маньяком и убийц, а в конце все умрут (кроме пассажира автобуса).

Однако, черный юмор - визитка сериала - подставка для ножей в виде человека, растянутого для пыток, маньяк, который расстраивается, что его жертва сопротивляется, неожиданные шутки про расизм - все смотрится жутковато на фоне общего сюжета.

Сериал снимали Гер Хеннинг Хопланд и Атле Кудсен, а главные роли в проекте исполнят Ине Мари Вилманн, Бйорнар Тейген и Эмма Спетален Магнуссон.

Все шесть серий антологии выйдут на Netflix уже 13-го марта.

Кровавая поездка 2020 - смотреть в оригинале с субтрами онлайн:

Ранее сообщалось, что Ума Турман начала съемки в сериале Подозрение на AppleTV.

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