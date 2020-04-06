Ходячие мертвецы 10 сезон 15 серия смотреть онлайн и обзор

Ходячие мертвецы 10 сезон 15 серия: онлайн / АМС

Новая 15 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Верная гибель вышла 5 апреля, и в ней путешествие Юджина, Юмико и Иезекииля. Он встречают странную девушку, которая явно не Стефани Юджина. Тем временем, Бета собрал новую орду, и приближается к Александрии.

Что показали в 15 серии 10 сезона - читай и смотри в материале Главреда.

Юджин, Юмико и Иезекииль встретили Принцессу, которая спугнула их лошадей. В отместку, она провести их в специальное место, где можно будет достать авто, но они чуть не потерялись на минном поле.

Девушка казалась немного странной - она более года провела сама в большом городе. Однако, Юмико и Иезекииль предложили ей идти вместе с ними.

Тем временем Бета окончательно сошел с ума из-за смерти Альфы - он ведет свою орду прямо на выживших, сметая всех и вся на своем пути.

Ниган пытается поладить с Лидией, которая оказалась с ним, но она не может простить былому другу тайный уход, убийство матери и попытки вернуться, она просто отрицает все.

Дэрил узнает о безумии Беты, и решает немедленно действовать. Только, теперь он не знает, что делать с Джудит, которая навязалась с ним в разведку.

Ходячие мертвецы 10 сезон 15 серия смотреть онлайн 05-04-2020 трейлер:

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