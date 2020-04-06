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У каждого своя ложь 1 и 2 серия смотреть онлайн 06-04-2020

6 апреля 2020, 19:50

Новый сериал У каждого своя ложь можно смотреть онлайн. Новые серии У каждого своя ложь 2020 вышли на СТБ и онлайн. Что было в 1 и 2 сериях - смотри на Главреде.

У каждого своя ложь - смотреть онлайн 1 и 2 серия
У каждого своя ложь - смотреть онлайн 1 и 2 серия / СТБ

Новый драматический сериал У каждого своя ложь уже можно смотреть онлайн. 1 и 2 серия вышли в 20:00 и 21:00 на СТБ. Героиня сериала - Лиза Лапшина - прекрасный женский врач, которая сама, однако не может иметь детей из-за болезни. А когда она начинает прогрессировать - ей еще и предлагают повышение. К тому же , дома с мужем не все ладно - именно когда от него нужна поддержка, его нет рядом.

Что показали в 1 и 2 серии сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

У каждого своя ложь 1 серия смотреть онлайн - обзор 06-04-2020

Лиза Лапшина – врач-гинеколог от Бога. Она работает в лучшей столичной клинике и может найти подход к любому пациенту. Лиза помогает женщинам забеременеть и ощутить радость материнства, но по иронии, у нее врожденный порок сердца - аномалия Эбштейна, из-за которого она не может родить ребенка.Читайте такжеНичто не случается дважды 3 сезон - когда смотреть продолжение

Тем не менее, они живут с мужем - владельцем строительной фирмы, и у них все хорошо. Время от времени семейную идиллию нарушают командировки Алексея, но в такие дни Лиза остается допоздна на работе, чтобы не чувствовать одиночество дома.

В первой серии обнаруживается, что ее болезнь прогрессирует, и если не сбавить темп, то женщина сгорит. Тем временем, в клинике освобождается должность заведующего гинекологическим отделением – предыдущий руководитель выходит на пенсию. Получить эту должность мечтает врач Ивкина, но все в больнице уверены, что отделение возглавит именно Лапшина.

У каждого своя ложь смотреть онлайн 1 серию - 06-04-2020:

У каждого своя ложь 2 серия смотреть онлайн - обзор 06-04-2020

Лиза замечает изменения в поведении Алексея. В последнее время он очень нервный, прячет от нее мобильный и поздно возвращается домой. Алексей всячески игнорирует разговоры с Лизой. Неожиданно, он получает звонок от Марты. Девушка напоминает о случайной интрижке во время командировки и сообщает, что ждет от него ребенка. Беременность любовницы не входит в планы Алексея, и он отправляет ее на аборт, оплачивая все ее желания.Читайте такжеНичто не происходит дважды 2 сезон: график выхода и как смотреть серии

А вот люди его партнера - Багирова начинают угрожать Алексею. Они недовольны решением прекратить строительство коттеджного массива и хотят сдать его как коррупционера.

На прием к Лизе приходит новая пациентка – Марта Дали, оказывается Алексей отправил любовницу к жене. Лиза назначает процедуру, но надеется, что Марта передумает.

Вечером Алексей собирается в срочную командировку. Лиза со страхом отпускает мужа, ведь на душе у нее неспокойно, а уже скоро она получает тревожный звонок о том, что случилось с Алексеем.

У каждого своя ложь смотреть онлайн 2 серию - 06-04-2020:

Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:00. Не пропустите 3 и 4 серии У каждого своя ложь.

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