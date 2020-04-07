У каждого своя ложь 3 и 4 серия смотреть онлайн 07-04-2020

У каждого своя ложь - смотреть онлайн 3 и 4 серия / СТБ

Новый драматический сериал У каждого своя ложь уже можно смотреть онлайн. 3 и 4 серия вышли в 20:15 и 21:15 на СТБ. Лиза не только теряет мужа - она узнает, что у него есть беременная любовница. Второй удар для нее - то, что эта любовница - ее знакомка Марта. К тому же, всплывает правда о ее финансовом положении.

Что показали в 3 и 4 серии сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

У каждого своя ложь 3 серия смотреть онлайн - обзор 07-04-2020

Литза в шоке от смерти мужа и беременности его любовницы. Чтобы хоть как-то отвлечься от последних событий, Елизавета с головой уходит в работу и ищет поддержку у коллег. Полиция находит подозрительные факты в расследовании смерти Алексея.

Лиза добивается встречи с Мартой. Зайдя в заведение, Лиза видит Марту – ту самую девушку, которая приходила в клинику, чтобы избавиться от ребенка. Лиза делает Марте самое неожиданное предложение в этой ситуации.

У каждого своя ложь смотреть онлайн 3 серию - 07-04-2020:

У каждого своя ложь 4 серия смотреть онлайн - обзор 07-04-2020

Лиза судорожно ищет, куда пропали деньги мужа, а их юрист Махонин просто не знает, что происходило на фирме последние несколько месяцев, только то, что Алексей вел себя неадекватно.

Тем временем в больнице случается чрезвычайное происшествие – после аборта едва не умирает пациентка. Лизе нужно еще и разбираться с непонятным случаем в больнице - по вине врача чуть не погибает пациент.

У каждого своя ложь смотреть онлайн 4 серию - 07-04-2020:

Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:00. Не пропустите 5 и 6 серии У каждого своя ложь.