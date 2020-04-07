Папаньки 2020 - когда смотреть, актеры и сюжет

Папаньки 2 сезон / СТБ

Премьера Сериала Папаньки 2 сезон намечена на весну 2020. Сериал выйдет на телеканале СТБ в традиционный прайм для сериалов с понедельника по четверг в 20-00.

Папаньки — история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. В сериале будет продолжение истории их дружбы.

Съемками занимался творческий коллектив Дизель шоу, который придумал проект несколько лет, и выдержал почти 2 года съемок и подготовки 2 сезона.

Папаньки 2 сезон сюжет

Сериал рассказывает об их отношениях со своими чадами, женами и родителями. Герои постоянно попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень смешные ситуации.

Во втором сезоне героев сериала ждут новые испытания и приключения. В семье Егора и Светы произойдут изменения на почве недостатка денег. У гуляки и змея-искусителя Саши неожиданно появится взрослый сын.

А в семью многодетного папы Женечки Малышева вернется его жена, что приведёт к новому конфликту невестка-свекровь. Дочери Никиты и Иры уже полгодика, и это очень влияет на отношения пары. А тут еще и коллега Никиты по работе подливает масла в огонь…

Второй сезон Папанек выйдет на телеканале СТБ, в то время, как первый выходил на ICTV.

Папаньки 2 сезон актеры и роли

Егор Крутоголов и Лилия Ребрик - Егор и Света;

Андрей Фединчик - Саша;

Евгений Сморигин - Женя Малышев;

Ольга Атанасова - Жена Евгения;

Евгений Гашенко и Ольга Арутюнян - Никита и Ира;

Виктория Булитко - Коллега Никиты;

Яна Глущенко;

Сергей Сморигин;

Дмитрий Танкович;

Евгений Никишин;

"Идея перехода сериала Папаньки на СТБ зрела у нас давно. А после заключения соглашения о создании СП СуперДизель её удалось реализовать. Проблема взаимоотношений отцов и детей близка зрителям СТБ, особенно тем, кто с удовольствием смотрит Хату на тата, а Папаньки - это как раз настоящая семейная история об особенностях воспитания, любви и дружбе", - сообщил шеф-редактор Дизель Студио и автор идеи сериала Алексей Бланарь.

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Над вторым сезоном работала уже новая съемочная группа:

Режиссер-постановщик Максим Бернадский, оператор-постановщик Максим Баев и художник-постановщик Андрей Гречишкин.

Руководитель проекта - Наталья Каптан. Авторы идеи: Алексей Бланарь, Михаил Шинкаренко и Егор Крутоголов.

Сериал будет выходить с мая 2020 на СТБ в 20:00 по будням кроме пятницы.