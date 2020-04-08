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У каждого своя ложь 5 серия смотреть онлайн 08-04-2020

8 апреля 2020, 20:30

Новый сериал У каждого своя ложь можно смотреть онлайн. Новые серии У каждого своя ложь 2020 вышли на СТБ и онлайн. Что было в 5 серии - смотри на Главреде.

У каждого своя ложь - смотреть онлайн 5 серию
У каждого своя ложь - смотреть онлайн 5 серию / СТБ

Новый драматический сериал У каждого своя ложь уже можно смотреть онлайн. 4 и 5 серия вышли в 20:15 и 21:15 на СТБ. Несмотря на договор с Лизой, и казалось бы дружбой которая начала между ними завязываться, Марта делает фатальную глупость, которая буквально разбивает сердце врачу.

Что показали в 5 серии сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

У каждого своя ложь 5 серия смотреть онлайн - обзор 08-04-2020

Лиза возвращается домой и находит прощальную записку Марты. Токсикоз очень сильно напугал девушку, поэтому она решила избавиться от ребенка и вернуть аванс. Лиза кидается спасать ребенка и Марту.Читайте такжеУ каждого своя ложь - график выхода, актеры и роли

Гудилин продолжает расследование дела Лапшина и приходит к выводу, что Алексею угрожали люди Багирова.

Тем временем, Махонин снова наведывается к Лизе с предложением продать фирму прямо сейчас. Но она отказывается подписывать любые документы до вступления в наследство. Также Лиза не понимает спешки и особой заинтересованности Махонина, и это ее настораживает. У нее появляется подозрение, что у него нечистые намерения. 

Лиза и Марта готовятся подписать официальный договор о суррогатном материнстве.

У каждого своя ложь смотреть онлайн 5 серию - 08-04-2020:

Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:00. Не пропустите 6 серию У каждого своя ложь.

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