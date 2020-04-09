Папаньки 2020 - ТОП-6 интересных фактов про 2 сезон

Папаньки 2 сезон - неизвестные факты / Дизель шоу

Намечается премьера сериала Папаньки 2 сезон на СТБ. Долгожданный второй сезон сериала Папаньки от Дизель Студио будет выходить в 20:00 с понедельника по четверг.

Главных персонажей по-прежнему играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик. К ним присоединяться новые актеры.

Сюжет сериала Папаньки вращается вокруг четырех друзей, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей иЧитайте такжеПапаньки 2020 - когда смотреть, актеры и сюжет отношения со своими вторыми половинками. Они регулярно попадают в забавные и нелепые ситуации, и всегда очень по-дизелевски смешно преодолевают их с любовью и поддержкой семьи и друг друга.

История каждого персонажа напрямую связана с реальной жизнью актеров.

Сериал Папаньки 2 сезон - неизвестные факты

Все главные актеры Папанек в реальной жизни тоже отцы семейств. В Папаньках Евгений Сморигин играет вместе со своим сыном Алексеем. К слову, у Сморигина как, и в сериале, трое детей. На роль подружек ловеласа Саши - героя Андрея Фединчика - пробовалось около 150 девушек. Андрей Фединчик во втором сезоне сыграет вместе со своей женой Наталкой Денисенко. Сериал украсят еще несколько прекрасных актрис - звезда Дизель Шоу Виктория Булитко и актриса театра и кино Виталина Библив. Ольга Арутюнян, по сюжету беременная жена Никиты, по окончанию первого сезона узнала, что она в положении. В прошлом году Ольга родила доченьку Еву, которая впервые побывала на съемках уже в 3 месяца.

Сериал Папаньки выходит на СТБ в мае 2020 года.