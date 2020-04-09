У каждого своя ложь 6 серия смотреть онлайн 09-04-2020

У каждого своя ложь - смотреть онлайн 6 серию / СТБ

Новый драматический сериал У каждого своя ложь уже можно смотреть онлайн. 5 и 6 серия вышли в 20:15 и 21:15 на СТБ 09-04-2020. У Лизы завал сразу по всем фронтам - Марту крадут люди Багирова, а на работе ее пытаются подсидеть. Плюс ко всему этому, следсвие обнаруживает неблагоприятные факты в отношении ее Алексея.

Что показали в 6 серии сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

У каждого своя ложь 6 серия смотреть онлайн - обзор 09-04-2020

Лиза болезненно осознает что Махонин продался Багирову и теперь работает на него. Он не только предал Алексея, но и теперь выбивает у нее подпись на продажу компании. Читайте такжеУ каждого своя ложь 5 серия смотреть онлайн 08-04-2020Люди Багирова начинают следить за Лизой, и скоро понимают - кража Марты - удачный ход. В обмен они хотят компанию Алексея.

Правоохранители приходят к неутешительным выводам по делу Алексея Лапшина. Следователь Гудилин неожиданно находит новую зацепку, которая поможет пролить свет на деятельность компании Алексея в последние месяцы, а также – на его внезапное исчезновение.

Кроме того, у Лизы начинаются проблемы на работе. Руководство не довольно постоянными больничными и отгулами, а вот Ивкина теперь не может не выжить конкурентку. На какие хитрости готова интригантка, чтобы сесть в кресло заведующей, не знает даже бог.

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У каждого своя ложь смотреть онлайн 6 серию - 09-04-2020:

Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:00. Не пропустите 7 и 8 серию У каждого своя ложь.