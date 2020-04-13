У каждого своя ложь 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-04-2020

У каждого своя ложь 7 и 8 серии - смотреть онлайн / СТБ

Новый драматический сериал У каждого своя ложь уже можно смотреть онлайн. 7 и 8 серия вышли в 20:15 и 21:15 на СТБ 13-04-2020.

В 7 и 8 сериях Лизу подставляют на работе, и ее коллеги провоцируют ухудшение ее болезни. Тем временем, ее новая компания выходит ис-под контроля.

Что показали в 7 и 8 сериях сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

У каждого своя ложь 7 серия смотреть онлайн - обзор 13-04-2020

Лиза чудом спасает Марту, и везет в больницу - на работу, но там ее ждет неприятный сюрприз - Ивкина добилась своего, и Лизу "уходят" по собственном желании.

Оказывается, завистливая интригантка Ивкина рассказала всему коллективу, что Елизавета Лапшина занимается торговлей детьми. Во время приема она отговаривает женщин от абортов и делает из них суррогатных матерей для бездетных пар. Есественно, весь персонал ополчился против добродушной Лизы.

Кто еще сомневается, что больное сердце Лизы выдержит такой бред?

У каждого своя ложь смотреть онлайн 7 серию - 13-04-2020:

У каждого своя ложь 8 серия смотреть онлайн - обзор 13-04-2020

С фирмой Алексея тоже проблемы - несмотря на ее запрет, на стройке продолжается работа, а при ее приезде, девушку выставляют с етрритории.

Лиза спешит рассказать об увиденном Гудилину, однако следователь знает гораздо больше нее. Знает и молчит... Почему?

Тем временем здоровье подводит Лизу окончательно - врач сообщает ей, что болезнь стремительно прогрессирует и спасти ее может только трансплантация донорского сердца.

Однако Лиза надеется, что у нее еще есть время и не спешит с операцией. Не слишком ли поздно она одумается?

У каждого своя ложь смотреть онлайн 8 серию - 13-04-2020:

Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:00. Не пропустите 9 и 10 серию У каждого своя ложь.