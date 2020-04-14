У каждого своя ложь 9 серия - смотреть онлайн 14-04-2020 / СТБ

Новый драматический сериал У каждого своя ложь уже можно смотреть онлайн. 8 и 9 серия вышли в 20:15 и 21:15 на СТБ 14-04-2020. Не то, чтобы Лиза позитивно относиться к обману Алексея, тем более, что из-за него она потеряла работу, а ее проблемы с сердцем усилились. А вот, отношения Алексея с Мартой также не предвещают ничего хорошего.

Что показали в 9 серии сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Горе-мужик Алексей рассказывает Лизе всю правду о своем исчезновении. Читайте такжеУ каждого своя ложь 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-04-2020По его мнению, перепрятывание себя любимого должно было спасти бизнес и Лизу – от жестокой расправы. Он умышленно инициировал свою смерть, чтобы спровоцировать людей Багирова к решительным действиям. Сможет ли Лиза простить Алексея? Тем более, что его поступок помог только ему - Марта рисковала его же ребенком из-за безалаберности горе-интригана.

Встреча Алексея с Мартой не принесет радости никому из них. Ее он обманул, в итоге, еще больше, чем Лизу.

Лиза встречается с Гудилиным и рассказывает ему всю правду. Она просит поставить их отношения на паузу, чтобы она могла все обдумать и решить, как жить дальше. Что подскажет ей сердце?

У каждого своя ложь смотреть онлайн 9 серию -14-04-2020:

Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:00. Не пропустите 10 серию У каждого своя ложь.