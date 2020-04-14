УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

У каждого своя ложь 9 серия смотреть онлайн 14-04-2020

14 апреля 2020, 20:10

Новый сериал У каждого своя ложь можно смотреть онлайн. Новая серия У каждого своя ложь 2020 вышла на СТБ 14 апреля. Что было в 9 серии - смотри на Главреде.

У каждого своя ложь 9 серия - смотреть онлайн 14-04-2020
У каждого своя ложь 9 серия - смотреть онлайн 14-04-2020 / СТБ

Новый драматический сериал У каждого своя ложь уже можно смотреть онлайн. 8 и 9 серия вышли в 20:15 и 21:15 на СТБ 14-04-2020. Не то, чтобы Лиза позитивно относиться к обману Алексея, тем более, что из-за него она потеряла работу, а ее проблемы с сердцем усилились. А вот, отношения Алексея с Мартой также не предвещают ничего хорошего.

Что показали в 9 серии сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-00 кроме пятницы.

Горе-мужик Алексей рассказывает Лизе всю правду о своем исчезновении. Читайте такжеУ каждого своя ложь 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-04-2020По его мнению, перепрятывание себя любимого должно было спасти бизнес и Лизу – от жестокой расправы. Он умышленно инициировал свою смерть, чтобы спровоцировать людей Багирова к решительным действиям. Сможет ли Лиза простить Алексея? Тем более, что его поступок помог только ему - Марта рисковала его же ребенком из-за безалаберности горе-интригана.

Встреча Алексея с Мартой не принесет радости никому  из них. Ее он обманул, в итоге, еще больше, чем Лизу.

Лиза встречается с Гудилиным и рассказывает ему всю правду. Она просит поставить их отношения на паузу, чтобы она могла все обдумать и решить, как жить дальше. Что подскажет ей сердце?

У каждого своя ложь смотреть онлайн 9 серию -14-04-2020:

Новые серии У каждого своя ложь выходят по будням в 20:00. Не пропустите 10 серию У каждого своя ложь.

У каждого своя ложь 2020 онлайн СТБ Сериалы СТБ стб онлайн новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «У каждого своя ложь 9 серия смотреть онлайн 14-04-2020». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:26
Восстановление природы после пожара в ЧАЭС: экологи ошарашили прогнозом
20:11
"Угрозы нет": Зеленский прояснил ситуацию с пожарами в Чернобыле и эпидемией
20:10
У каждого своя ложь 9 серия смотреть онлайн 14-04-2020 Видео
20:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство Видео
19:56
В Кабмине хотят отказаться от маршруток - какие города и сроки
19:31
Рейтинг Зеленского стремительно снижается – КМИС
19:30
Sony бесплатно раздаст всем владельцам PlayStation 4 трилогию Uncharted и Journey
19:27
Запаянный гроб и вскрытия: жуткие подробности похорон умершего от коронавируса в России
19:21
Когда в Украине запустят метро: в Кабмине назвали сроки
19:21
Добрые поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
19:09
OnePlus представила новые очень мощные смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
18:55
Смертельные учения: на полигоне на Донбассе взорвался миномет, есть жертвы
18:30
Угольный гигант Украины закрывает предприятия из-за пандемии и кризиса
18:28
Смертельный прыжок коронавируса: установлено расстояние передачи COVID-19
18:04
Состоялся неожиданный анонс тактической стратегии про инопланетян XCOM: Chimera Squad
18:02
Каменских на карантине разделась догола и поучаствовала во флешмобе - видео Видео
17:48
В МИД похвастались, что за украинскими заробитчанами готовы высылать чартеры
17:46
"Провокаторы, убирайтесь в Россию": Порошенко со свитой устроил скандал у здания суда Видео
17:39
В Минздраве рассказали, что украинцев ждет после выхода из карантина
17:32
Готовьтесь, ассасины: Ubisoft бесплатно раздает Assassin's Creed II
17:24
Укрпочта огласила график работы на Пасху 2020 – весь список отделений Фото
17:19
Самый вкусный пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Видео
17:14
"Х*ли ты орешь, с*ка": под Киевом студентки колледжа из ревности избили девушку Видео
17:10
Ветер Любви 2 серия смотреть онлайн 14-04-2020 Видео
16:58
"Крым – это Россия": Алиев рассказал, что ему нравится в Путине
16:51
Discord существенно увеличил максимальное количество людей в видеоконференциях
16:50
Коронавирус в Киево-Печерской лавре – что там творится прямо сейчас Видео
16:33
Большинство украинцев не будут святить паски, но есть отчаянные - опрос Видео
16:31
Платить или не платить: Приватбанк решил судьбу кредитов на время карантина
16:25
Без права на "ошибку" мнение
16:23
Эксперт рассказал, подешевеет ли в Украине бензин на заправках
16:18
15 апреля – какой праздник: что нужно делать в Великую среду 2020 Видео
16:16
Steam анонсировал летний фестиваль игр, на котором будут бесплатные версии новинок
16:09
МВФ по-доброму подсчитал, насколько рванут цены в Украине и безработица
15:59
Украину накроют заморозки: синоптик обнадежила скорым потеплением
15:42
"Все сиськи светишь": в Сети разругали звезду Счастливы вместе за голую грудь на фото
15:32
Лекарство от коронавируса ищет самая мощная вычислительная система в мире
15:28
Коронавирус начал оккупацию Николаевской области: подробности Видео
15:26
Жуткий "мутант": ученые предупредили о новом ударе коронавируса
15:16
Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято
14:47
Осечка Бобыля: СБУ разоблачила работавшего на ФСБ генерала-предателя
14:46
Актриса озвучки Айрис из Final Fantasy VII Remake заплакала, когда услышала свой голос в игре
14:46
Пасха решит судьбу эпидемии Ковид-19 в Украине: Зеленский сделал громкое заявление Видео
14:22
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
14:05
Уханьская зараза этого не боится: самые глупые заблуждения о Ковид-19 Видео
13:58
Мощный хлопок и столб черного дыма: в Киеве взорвалась электроподстанция Видео
13:46
Официальный аккаунт серии Crysis намекает на скорый анонс возможного переиздания
13:42
Социологи рассказали, как украинцы относятся к продлению коронавирусного карантина
13:26
Тотальная термометрия: названа дата ужесточения карантина в Киеве
13:17
Концепт-арты игр про Супермена и Отряд самоубийц нашли в профиле бывшего сотрудника WB Games Montreal
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять