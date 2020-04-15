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У каждого своя ложь 10 серия смотреть онлайн 15-04-2020

15 апреля 2020, 20:45

Новый сериал У каждого своя ложь можно смотреть онлайн. Новая серия У каждого своя ложь 2020 вышла на СТБ 15 апреля. Что было в 10 серии - смотри на Главреде.

У каждого своя ложь 10 серия
У каждого своя ложь 10 серия - смотреть онлайн 15-04-2020 / СТБ

Новый драматический сериал У каждого своя ложь уже можно смотреть онлайн. 9 и 10 серия вышли в 20:15 и 21:15 на СТБ 15-04-2020. Женская дружба не то, что все думали. Это доказала Марта, когда через ДНК-тест доказала, что Ярослав - не сын Алексея, и собралась через суд отобрать его у Лизы. Договор, дружба и даже деньги для нее ничего не значат.

Что показали в 10 серии сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходит по буднях в 20-15 кроме пятницы.

У каждого своя ложь 10 серия смотреть онлайн - обзор 15-04-2020

Лапшин и Лиза могут потерять ребенка. Марта получает результаты ДНК-экспертизы, подтверждающие, что Ярик – не сын Лапшина. Пережитые события очень меняют Марту, и она понимает, что не может продать своего малыша ни за какие деньги.

У нее просыпаются материнские чувства, и теперь девушка готова даже обратиться в суд, чтобы вернуть ребенка. А как же их договор? Как отреагирует Лиза на попытку Марты отобрать у нее самое дорогое?

У Алексея не ладятся отношения с Лизой, поскольку она не может простить мужу измену и ложь. Решится ли Лиза на развод? Будет ли ждать ее знакомец с полиции?

У каждого своя ложь смотреть онлайн 10 серию - 15-04-2020:

Последние серии У каждого своя ложь 2020 выходят по будням в 20:15 16 апреля. Не пропустите 11 и 12 серии У каждого своя ложь.

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