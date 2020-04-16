Ветер любви 4 серия - смотреть онлайн 16-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 4 серия вышла 16 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Страшное горе произошло на свадьбе после того, как Миран и Реян уехали. Они хотели уединиться, но что-то пошло не так, и у них заглохла машина в чистом поле. Как поступит Миран, и придержится ли он обещания данного бабушке и мертвым родителям?

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Сериал выходит по буднях в 17-15 кроме пятницы.

Азат принципиально не пришел на свадьбу, чем сильно разозлил семейство Шадуглу. Еще больше всех разозлила Гюнуль, которой также пришлось прийти на свадьбу. А Мирану пришлось танцевать с Хазаром Шедоглу - отцом Реян и убийцей родителей Мирана.

Азат приехал на свадьбу в неадекватном состоянии, и устроил скандал. Хазар попытался его успокоить, но Азат случайно убил маленькую сестру Реян - Гюль, которая вышла на улицу за воздушным шариком.

Миран и Реян успели до этого уехать. Но у Мирана свой план, который он решил реализовать на Реян.

Миран и Реян не смогли добраться до гостиницы - им пришлось искать убежище в каком-то доме в поле, оставив авто на дороге.

В доме, куда они добрались он разжег огонь, нагрел чаю, и провел вечер за приятным разговором с женой, который закончился ночью любви. Однако наутро все поменялось.

Ветер любви 4 серия смотреть онлайн 16-04-2020: часть 1

Ветер любви 4 серия смотреть онлайн 16-04-2020: часть 2

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.