У каждого своя ложь 11 и 12 серия смотреть онлайн 16-04-2020

У каждого своя ложь 11 и 12 серии - смотреть онлайн 16-04-2020 / СТБ

Драматический сериал У каждого своя ложь Подошел к концу. Последние 11 и 12 серия вышли в 20:15 и 21:15 на СТБ 16-04-2020.

Лиза умирает, и перед смертью к ней приезжает Марта, которую та просит помириться с Алексеем. Тот вынужден продать бизнес, чтобы спасти Лизу, но это тоже не помогает.

Что показали в 11 и 12 сериях сериала У каждого своя ложь - смотрите и читайте на Главреде.

Сериал выходил по буднях в 20-00 кроме пятницы.

У каждого своя ложь 11 серия смотреть онлайн - обзор 16-04-2020

Марта узнает, о том что Лиза в тяжелейшем состоянии в больнице, и сердце не успевают найти. Она приезжает к ней, но Лиза не говорит о себе - она просит помириться с Алексеем ради Ярослава и его будущего.

Алексей заявляет врачу Лизы, что готов найти любые деньги, чтобы спасти ее. Но уже слишком поздно... Деньги ей не помогут, а найти донора за такое короткое время – настоящее чудо. Есть ли у Лизы шанс на жизнь? И как поступит Марта в такой ситуации.

У каждого своя ложь смотреть онлайн 11 серию - 16-04-2020:

У каждого своя ложь 12 серия смотреть онлайн - обзор 16-04-2020

Марта попадает в страшное ДТП. В крайне тяжелом состоянии девушку привозят в больницу – ту самую, где лежит Елизавета Лапшина. Марта понимает, что ей осталось недолго, поэтому рассказывает Лизе, что Ярик – не сын Алексея. Как Лиза отреагирует на такое признание? Почему Алексей ей ничего не сказал?

Алексей продал бизнес, чтобы спасти жену, но уже слишком поздно и никакие деньги не помогут. Осталось надеяться только на чудо. Удастся ли найти донора сердца за такое короткое время?

Только чудом оказывается, что среди знакомых Лизы есть совместимый донор. Решится ли девушка принять такой "подарок"?

У каждого своя ложь смотреть онлайн 12 серию - 16-04-2020:

Все серии сериала У каждого своя ложь вышли на СТБ. Смотреть онлайн их можно на Телепортале. Также, описание всех серий можете читать на Главреде.