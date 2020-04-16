УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение

16 апреля 2020, 21:30

Сериал У каждого своя ложь подошел к концу. В конце сериала есть намеки на продолжение. Когда смотреть У каждого своя ложь 2 сезон - читайте на Главреде.

У каждого своя ложь 2 сезон
У каждого своя ложь 2 сезон / СТБ

Сериал У каждого своя ложь 2020 закончился довольно неоднозначно, и сюжет допускает продолжение. Что известно о 2 сезоне У каждого своя ложь, когда смотреть продолжение сериала, и чего ждать от сюжета - читайте на Главреде.

Что было в последней серии У каждого своя ложь, и когда дата выхода 2 сезона - все подробности.

Драматический сериал У каждого своя ложь закончился на трагической ноте. Многих зрителей волнует, что же случилось с главными героями дальше. Традиционно, сразу после окончания сериала, студия не комментирует дальнейшее продолжение.

Читайте такжеУ каждого своя ложь 11 и 12 серия смотреть онлайн 16-04-2020

У каждого своя ложь сюжет

Лиза Лапшина страдает от сильной сердечной недостаточности, и не может иметь детей. Ее муж Алексей ввязывается в нечистые оборудки с мафией, и кидается в бега, подстроив свою смерть в ДТП. В то же время, Лиза случайно знакомится с Мартой - любовница Алексея беременна, и хочет сделать аборт. Марта уговаривает ее оставить ребенка, она его забирает, а с Мартой становится подругами.

У каждого своя ложь 2 сезон
У каждого своя ложь 2 сезон / СТБ

Разгребая последствия поступков Алексея Марта вгонит себя в тяжелое состояние, ее увольняют с работы из-за интриг коллеги. Тем временем, возвращается беглый муж Алексей, и отношения в треугольнике становятся натянутыми.

Когда Лиза попадает в больницу, ей срочно нужна пересадка сердца, но нет донора. Леша продает бизнес, чтобы купить сердце, но уже слишком поздно, и времени нет. Тем временем, Марта в расстроенных чувствах попадает в ДТП, и ее доставляют в больницу к Лизе.

Марта отказывается от лечения. Ее сердце пересаживают Лизе.

У каждого своя ложь 2 сезон актеры

  • Ольга Павловец — Лиза Лапшина;
  • Анастасия Чепелюк — Марта Дали
  • Виталий Салий — Пётр Гудилин;
  • Дмитрий Пчела — Алексей Лапшин;
  • Анастасия Походенко-Матешко — Ивкина;
  • Ирина Калашникова — Любомирова;
  • Сергей Кисель — криминолог;
  • Анна Волошина — актриса;
  • Мария Северилова — Иванова;
  • Руслан Мирошниченко;
  • Сергей Радченко;
  • Игорь Рубашкин;
  • Тимур Ибраимов;

Пока что творческий коллектив СТБ и шоуранеры не подтверждали продление сериала на 2 сезон. Но, традиционно, создатели сначала оценивают рейтинг сериала, перед тем, как его продлевать. Если решение о продлении сериала У каждого своя ложь будет принято, то он выйдет не ранее 2022 года, из-за приостановки съемок во всем мире из-за коронавирусной пандемии.

У каждого своя ложь 2020 онлайн Сериалы СТБ стб онлайн новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:05
Губастая порноактриса засветила шикарное тело на сексуальных фото
21:39
Пасха-2020: оригинальный рецепт шоколадной глазури для кулича
21:31
Продолжение карантина: когда выйдем на работу и что запретят до лета
21:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
21:28
Строительство Северного потока-2: в Германии поперли буром на США
21:12
Как ухаживать за больным коронавирусом: важные советы врача
20:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре Видео
20:35
"Есть угроза жизни": Киевсовет экстренно обратился к гражданам в связи с пылевой бурей
20:30
Сериал Рикошет 2 сезон - когда выйдет продолжение
20:10
У каждого своя ложь 11 и 12 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
20:03
Татьяна Буланова попала в реанимацию в прединсультном состоянии
20:00
Лукашенко во время пандемии резко пристыдил наркоманов и курильщиков
19:41
Путин отменил торжественное празднование парада Победы 9 мая
19:40
ПриватБанк проиграл суд компаниям Суркисов иск на $250 миллионов
19:33
Пылевая буря в Киеве: жуткие подробности о пострадавших
19:15
Новоиспеченную и.о. министра энергетики обвинили в работе на Ахметова
19:09
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили болезнь
19:08
Пылевая буря и радиация из Чернобыля: эксперт объяснила, что грозит Киеву
19:00
Суд огласил приговор экс-депутату Чорновол
18:59
Астафьева рассказала, что ей мужчины предлагали сделать за деньги
18:53
Обалденный венский кулич и кулич заварной пасхальный: идеальные рецепты Видео
18:36
Официальные обои iPhone SE 2020 года уже может скачать каждый
18:18
Киев накрывает "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – эксперт
18:15
Гора трупов: в США в доме престарелых обнаружили 17 погибших от Covid-19
18:13
"Обосс*ться можно": в Сети распекли священника, освящавшего куличи в маске и защитном костюме Видео
17:32
Дистанционное образование: когда школьникам выдадут табели
17:30
На порносайте Pornhub резко возросло количество запросов по Final Fantasy
17:25
"Открытый огонь": в Чернобыльской зоне начался новый пожар
17:15
Ветер Любви 4 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
16:56
Как скачать бесплатно новую версию Minecraft – Minecraft RTX
16:51
Накрывшая Киев и область мощная пылевая буря привела к жертвам Видео
16:48
"Нет оснований": в Китае открестились от обвинений о создании Covid-19 в лаборатории
16:30
Комаровский рассказал о фундаментальной страшилке украинцев Видео
16:24
Россия ничего не делает просто так: Тука назвал истинную причину обмена пленными
15:57
Ад на въезде в Киев: тотальная термометрия привела к гигантским пробкам Фото
15:49
GTA 6 от Rockstar будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2
15:26
Рада по-хитрому дала "зеленый свет" для принятия закона о банках
15:04
Конструкции обвалились: в Киеве "устал" недостроенный мост
14:52
Twitch-стримерша с большой грудью расплакалась из-за бана по ошибке
14:49
СМИ узнали, до какого числа в Украине могут продлить карантин
14:33
Спиртовую настойку "Протефлазид" хотят выдать за лекарство от коронавируса - СМИ
14:22
Обмен пленными на Донбассе: полный список освобожденных украинцев
14:10
"Причащал ложечкой в спирте": в Сети глумятся над представительницей церкви в Днепре Видео
14:05
"Похоже на шантаж": эксперт объяснил остановку угледобывающего гиганта
13:58
Bloomberg: PlayStation 5 выйдет в 2020 году и будет стоить значительно дороже PlayStation 4
13:47
Украина вернула пленных из "ЛНР": стала известна формула обмена
13:32
"Только пожилые умирают": в РФ Елена Малышева оскандалилась словами о "прекрасном коронавирусе" Видео
13:25
Перенос ВНО из-за карантина: названы неожиданные сроки
13:00
С Пасхой 2020! Добрые поздравления со светлым праздником коллегам и клиентам
12:54
"Стукачи и доносы": в ВСУ вспыхнул скандал из-за цензуры
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять