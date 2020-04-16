У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение

Сериал У каждого своя ложь подошел к концу. В конце сериала есть намеки на продолжение. Когда смотреть У каждого своя ложь 2 сезон - читайте на Главреде.
Сериал У каждого своя ложь 2020 закончился довольно неоднозначно, и сюжет допускает продолжение. Что известно о 2 сезоне У каждого своя ложь, когда смотреть продолжение сериала, и чего ждать от сюжета - читайте на Главреде.
Что было в последней серии У каждого своя ложь, и когда дата выхода 2 сезона - все подробности.
Драматический сериал У каждого своя ложь закончился на трагической ноте. Многих зрителей волнует, что же случилось с главными героями дальше. Традиционно, сразу после окончания сериала, студия не комментирует дальнейшее продолжение.
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У каждого своя ложь сюжет
Лиза Лапшина страдает от сильной сердечной недостаточности, и не может иметь детей. Ее муж Алексей ввязывается в нечистые оборудки с мафией, и кидается в бега, подстроив свою смерть в ДТП. В то же время, Лиза случайно знакомится с Мартой - любовница Алексея беременна, и хочет сделать аборт. Марта уговаривает ее оставить ребенка, она его забирает, а с Мартой становится подругами.
Разгребая последствия поступков Алексея Марта вгонит себя в тяжелое состояние, ее увольняют с работы из-за интриг коллеги. Тем временем, возвращается беглый муж Алексей, и отношения в треугольнике становятся натянутыми.
Когда Лиза попадает в больницу, ей срочно нужна пересадка сердца, но нет донора. Леша продает бизнес, чтобы купить сердце, но уже слишком поздно, и времени нет. Тем временем, Марта в расстроенных чувствах попадает в ДТП, и ее доставляют в больницу к Лизе.
Марта отказывается от лечения. Ее сердце пересаживают Лизе.
У каждого своя ложь 2 сезон актеры
- Ольга Павловец — Лиза Лапшина;
- Анастасия Чепелюк — Марта Дали
- Виталий Салий — Пётр Гудилин;
- Дмитрий Пчела — Алексей Лапшин;
- Анастасия Походенко-Матешко — Ивкина;
- Ирина Калашникова — Любомирова;
- Сергей Кисель — криминолог;
- Анна Волошина — актриса;
- Мария Северилова — Иванова;
- Руслан Мирошниченко;
- Сергей Радченко;
- Игорь Рубашкин;
- Тимур Ибраимов;
Пока что творческий коллектив СТБ и шоуранеры не подтверждали продление сериала на 2 сезон. Но, традиционно, создатели сначала оценивают рейтинг сериала, перед тем, как его продлевать. Если решение о продлении сериала У каждого своя ложь будет принято, то он выйдет не ранее 2022 года, из-за приостановки съемок во всем мире из-за коронавирусной пандемии.