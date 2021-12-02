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"Ах, как хочется ворваться в городок" - рецензия на фильм "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити"

Дмитрий Видоменко

журналист

2 декабря 2021, 20:49

В украинский прокат вышел перезапуск легендарной франшизы фильмов ужасов и кровавых зомби-боевиков - "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити"

Эван Джогиа и Кайя Скоделарио/ Sony Pictures

1998-й. Клэр (Кайя Скоделарио) автостопом на грузовике едет в родной городишко Ракун-сити - в глухомань, известную только тем, что там был громадный завод фармацевтической корпорации Амбрелла. По дороге вспоминает свое тяжелое детство и прибитые к полу деревянные игрушки - она рано лишилась родителей и вместе с братом Крисом (его взрослого играет Робби Амелл) угодила в детдом, которым рулил доктор Биркин (Нил Макдонаф) - изо всех сил старающийся походить на Айболита, но с ледяным взглядом Менгеле. Больше того, он периодически уводил детей в жуткий кабинет и ставил на них непонятные, но явно жуткие эксперименты. Клэр удалось когда-то вырваться. Атмосфера чертовщины сгущается до предела, тем более, что город в упадке - Амбрелла закрыла завод и явно замыслила что-то нехорошее. Попутно урезав расходы на полицию, от которой осталось пятеро людей всего - в том числе Крис, красавчик-мажор Леон, сосланный служить в глушь после огнестрельного "залета" по службе (Эван Джогиа), вояка-забияка Альберт (Том Хоппер) и бой-баба-стрелок Джилл (Анна Джон-Кеймен). Тут взрывается воем сирена и внезапно оказывается, что город заполонили зомби.

В начале нулевых мощно прогремел недорогой, яркий и кровавый зомби-боевик "Обитель зла" - снятый автором "Мортал Комбата" Полом Андерсоном бенефис его возлюбленной - Миллы Йовович. Фильм имел огромный успех, даром, что очень мало соотносился с оригиналом в виде серии видеоигр Resident Evil. А дальше и Андерсон, и Йовович, и, главное, продюсеры, наснимали еще аж пять фильмов - пока не высушили франшизу досуха.

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В 2017 серию было решено перезапустить с нуля, причем упор сделать именно на игровые элементы из Resident Evil (чего в гексалогии Андерсона-Йовович практически не было). Снимать новый фильм, после долгих переговоров, поручили британскому хоррормейкеру Йоханнесу Робертсу. И, можно сразу же сказать, что задача ему не очень удалась.

Фильм более-менее основан на элементах первых двух игр серии - и сшить их воедино не вышло (попытка угодить и фанатам франшизы, и рядовому зрителю точно не получилась) Первая часть - с Клэр и Леоном - такой себе зомби-хоррор-детектив, а вторая - с копами - классический американский боевик вроде карпентеровского "Нападения на 17-й участок". И получившийся "монстр" вроде и страшный, вроде и кровавый, вроде и зомби в нем как положено - ублюдочные кровожадные твари - но очень неуклюжий и спотыкающийся на ровном месте.

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Понятно, что всерьез предъявлять претензии к актерской игре к зомби-боевику как-то даже неприлично, тут положено брать экшеном и харизмой, но в этом плане более-менее смотрятся на экране только Скоделарио и Макдонаф. Вся команда копов выглядит откровенно невнятно. Боевые сцены и зомби-грим сделаны старательно, но безыскусно. Более-менее неплохо удалось лишь передать дух 90-х - с видеомагнитофонами и игрой в змейку на Nokia - но и тот в большей обеспечивается саундтреком с хитами от The Cardigans и 4 Non Blondes.

Согласно духу времени есть явный задел в виде сцены после титров - и стало быть, если сборы будут хороши, то через пару-тройку лет грянет сиквел. Благо, игр к настоящему моменту вышло уже пара десятков и есть откуда черпать персонажей с сюжетными поворотами.

Резюмируя - кино, в принципе, можно смотреть фанатам игры (но не факт, что они останутся довольны) и всем, кто соскучился по зомби-боевикам на большом киноэкране (в последнее время они гости там нечастые).

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боевики Милла Йовович Обитель зла 2021
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