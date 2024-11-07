"Были профессиональные отношения с его женой": Евгений Филатов рассказал о дружбе с Синельниковым

Что общего между Евгениями, узнайте в премьерном выпуске нового сезона шоу "Я люблю Украину".

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Я люблю Украину на ТЕТ - телеканал ТЕТ начинает новый сезон шоу / Коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Композитор Евгений Филатов и режиссер Евгений Синельников стали участниками премьерного выпуска нового сезона шоу "Я люблю Украину", которое стартует на телеканале ТЕТ уже 10 ноября в 19:00. Зрители знают их как создателей музыкального тревел-шоу "Як звучить Україна", но выяснилось, что Евгении не только партнеры, но и хорошие друзья в жизни.

За кулисами развлекательно-познавательного шоу "Я люблю Украину" солист группы The Maneken рассказал, что давно сотрудничает с Натальей, женой Евгения Синельникова, а с ним самим познакомился всего два года назад. За это время режиссер успел стать его близким другом.

"Я знал, что это шоуранер большого проекта "Орел и решка", и имел определенные профессиональные отношения с его женой, потому что Наталья продюсер. Она помогала в съемках клипов. А с Евгением мы познакомились перед съемками проекта "Как звучит Украина". С тех пор дружим, бываю у него в гостях, празднуем дни рождения. Он классный", - прокомментировал Евгений Филатов.

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Евгений Синельников тоже тепло отзывается о Филатове, но признается, что из-за насыщенных графиков видятся они крайне редко: "Мы дружим, не часто встречаемся, но если встречаемся, то это прям классно. Хотя дружба началась именно с сотрудничества".

Более того, именно Синельников вдохновил Филатова выйти из зоны комфорта и взять на себя роль не только композитора, но и ведущего музыкального тревел-шоу "Как звучит Украина".

"Более 20 лет я работаю в студии как композитор, и для меня был вызов стать еще и ведущим, такого опыта я не имел. Но Евгений поддержал, с первого дубля сказал быть собой, и этот его совет значительно облегчил весь съемочный процесс. Я очень доволен тем, как все получилось", - поделился солист группы The Maneken.

Режиссер целиком и полностью доверяет композитору не только в творческих, но и в интеллектуальных вопросах. Перед стартом игры он дал обещание - во всем прислушиваться к Филатову, ведь о музыке и истории Украины тот знает все. Проверить это зрители смогут уже в это воскресенье, 10 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

Собирайтесь всей семьей и смотрите премьерный выпуск нового сезона шоу "Я люблю Украину", где за команду Юрия Ткача сыграют певица Маша Кондратенко и ветеран ВСУ Назар Грабар, а Александра Педана усилят Евгений Синельников и Евгений Филатов. Присоединяйтесь к батлу "ткачевцев" и "педановцев" и проверяйте свои знания каждое воскресенье на телеканале ТЕТ.

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