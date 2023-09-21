"Чат войны. Мощун": как село под Киевом стало щитом столицы в начале войны

1+1 Украина покажет документальный фильм на основе историй жителей поселка, переживших наступление оккупанта.

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"Чат войны. Мощун" - документальный фильм от 1+1 Украина / Пресс-служба

В пятницу, 22 сентября, в 21:45 телеканал 1+1 Украина покажет документальный фильм о небольшом поселке Мощун под Киевом, где украинские воины более чем две недели сдерживали российскую армию, в частности элитные подразделения десантных войск российской федерации и морскую пехоту в тяжелых боях.

Мощун стал одним из форпостов, который остановил российские оккупационные войска на подступах к Киеву. Лента рассказывает истории гражданских, которые в начале полномасштабного вторжения жили в поселке Мощун.

Битва за Мощун - одно из самых ожесточенных сражений во время обороны Киева. Мощун был стратегически важной позицией для оккупантов, поскольку взяв его, они могли выйти на Киев. После подрыва украинскими военными моста через реку Ирпень, наши позиции вдоль берега реки удерживало 80 человек из 72 ОМБр. Из-за ожесточенного сопротивления со стороны украинской армии, оккупанты начали бить градами по гражданским.

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"Чат войны. Мощун" - документальный фильм от 1+1 Украина / Пресс-служба

В документальном фильме жители Мощуна расскажут об ужасах, которые им пришлось пережить во время наступления, о том, как люди сплачивались для того, чтобы выжить. Очевидцы поделятся собственными историями и покажут, как сейчас выглядит село под Киевом, в котором почти никого не осталось.

Смотрите документальный проект "Чат войны. Мощун" в эту пятницу, 22 сентября в 21:45 на телеканале 1+1 Украина.

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