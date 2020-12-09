Человек-паук 3 вернет Питера Паркера из другой франшизы

Человек-Паук 3 / Marvel

Для нового фильма про Питера Паркера в исполнении Тома Холланда вернут всех героев и злодеев из двух предыдущих серий.

Джейми Фокс, Альфред Молина, Эмма Стоун и Кирстен Данст появятся в 3 фильме, пишет издание Collider.

По данным журналистов, Эндрю Гарфилд из "Нового Человека-паука" вернется к роли Питера Паркера, а Кирстен Данст снова сыграет Мэри Джейн. При этом контракт с Тоби Магуайром еще в процессе - его появление пока под вопросом. Хотя Альфред Молина из его киновселенной уже подписал контракт.

Точно также, Джейми Фокс появится в роли Электро из "Нового Человека-паука".

Однако все очен просто объясняется - по слитой в СМИ информации ключевую роль в фильме сыграет Доктор Стрэндж в исполении Бенедикта Камбербэтча, так что актеры - это "привет" из параллельных вселенных.

Marvel и Sony по-прежнему не комментируют данные СМИ об актерах и держат сюжет Человека-паука 3 в секрете. Съемки фильма уже стартовали, а его выход в прокат запланирован на 17 декабря 2021 года.

Напомним, что второй фильм о паучке" Вдали от дома" собрал более миллиарда долларов в прокате. Столь выдающиеся актеры в фильме определенно повлияют на прибыльностью.