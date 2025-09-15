Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана Эльзы

Большое влияние на Вакарчука оказали и мировая классика, и украинские легенды.

https://glavred.info/movies/chto-smotrit-svyatoslav-vakarchuk-top-5-lyubimyh-filmov-frontmena-okeana-elzy-10698164.html Ссылка скопирована

Святослав Вакарчук любимые фильмы - что смотрит музыкант / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Читайте больше:

Кто является любимыми режиссерами Вакарчука

Какие фильмы смотрит артист

Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук с большим энтузиазмом относится к кинематографу. К своим любимым режиссерам он причисляет Ингмара Бергмана, Романа Балаяна, Федерико Феллини.

Главред расскажет, какие ленты входят в список любимых фильмов Вакарчука. Здесь и украинская классика, и экспериментальное кино, и драмы, которые поднимают сложные вопросы, знакомые практически каждому.

видео дня

Тени забытых предков (1964)

Киношедевр Сергея Параджанова повествует о трагической судьбе Ивана и Марички - влюбленных из враждующих гуцульских родов. На фоне природы и захватывающих, самобытных пейзажей, обрядов, традиций разворачивается драма - первобытная и чарующая.

Человек с киноаппаратом (1929)

Полнометражный документальный немой черно-белый фильм-эксперимент Дзиги Вертова, который демонстрирует все буйство жизни, которое посредством камеры навечно отпечатывается во времени. Движение для Вертова - многогранно, а удачный кадр - символ самой жизни.

Полеты во сне и наяву (1983)

Украинский режиссер Роман Балаян снял "Полеты" вскоре после того, как пережил личный и творческий кризис, поэтому фильм во многом стал для него автобиографичным. Главный герой растворяется в полетах во сне, но наяву он будто катится вниз. В обоих случаях он - в воздухе, но парить, как птица или воздушный змей, ему становится все труднее.

Полеты во сне и наяву / imdb.com

Осенняя соната (1978)

Пасторальная картинка: идеальная семья, радостное воссоединение после долгой разлуки. Она красивая, но сплошь искусственная - Эва мечтает о любви, но не может ее ни подарить мужу, ни получить от матери. Даже музыка, бессмертная классика Шопена, не исцеляет разбитые сердца. Напротив - раскол становится глубже и неотвратимей.

Сладкая жизнь (1960)

Молодой повеса Марчелло - обласкан жизнью и обществом. Ночью он с наслаждением предается сладким порокам, а утром наступает прозрение, которое побуждает его жить "нормальной" жизнью - наладить отношения с отцом, отказаться от блистательных соблазнительниц в пользу по уши влюбленной в него Эммы, создать семью. Герой мечется из крайности в крайность и отчаянно пытается расслышать, что же рассказывает ему ангельская Паола.

Читайте также:

О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред