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Disney удалила большую часть хронологии из Звездных войн - новый канон 2021

11 января 2021, 18:24

Компания Disney после покупки Lucasfilm в первую очередь выпустила новую трилогию, а теперь полностью поменяла историю "далекой-далекой галактики".

Звездные войны
Звездные войны / кадр из тс Мандалорец

Компания Disney после получения авторских прав на вселенную Звездных войн предприняла сразу череду шагов, благодаря которым часть игр, книг и культовых персонажей стали "неофициальными". После выпуска третьей трилогии сиквелов Звездных войн и супер-успешного сериала Мандалорец, компания окончательно сформировала официальную хронологию вселенной, из которой пропали тысячи и десятки тысяч лет.

Как сообщает ComicBook, компания Disney ввела официальную предысторию саги о Скайуокерах, которая получила свое название, как и послеистория в которую входят сериалы Книга Боба Фетта и Мандалорец.

Новую хронологию Звездных войн, показанную ниже, можно найти на первых страницах комиксов Звездные войны от Marvel: The High Republic # 1, которая только что вышла в доступ. Действие "Высокой республики" происходит за 200 лет до "Саги о Скайуокере" и Призрачной угрозы, и компания показала новую хронологическую таблицу событий. Однако, в ней не нашлось место истории Старой Республики, более известной по играх.Читайте такжеПоявилась дата выхода всех фильмов и сериалов Disney на 2021 год

Новая хронология Звездных войн / Marvel Comics

Звездные войны - новая хронология 2021

  • Высокая Республика - новая официальная отправная точка канона Звездных войн, установленная за 200 лет до трилогии приквелов.
  • Падение джедаев - начало падения Ордена джедаев и возвращения ситхов в фильмах "Скрытая угроза", "Атака клонов", "Войны клонов" и "Месть ситхов".
  • Правление Империи - начальный подъем Империи и хаоса ее тени, покрывающей галактику. События, описанные в грядущем мультсериале "Звездные войны: Бракованная партия" и "Соло: Истории".
  • Эра Повстанцев - Медленный, но верный подъем Восстания в течении десятилетий после начала правления Империи. Освещение событий в Звездные войны: "Повстанцы", "Изгой Один", "Новая надежда", "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".
  • Новая Республика - Хаос после кажущейся кончины Палпатина, когда Империя изо всех сил пыталась выжить, и Новая Республика начала формироваться. Действие "Мандалорца" происходит в этот период времени. Грядущие серии "Рейнджеры Новой Республики" и "Книга Бобы Фетта", вероятно, также будут происходить в эту эпоху.
  • Восстание Первого Ордена - Имперские остатки реорганизуются в Первый Орден и пытаются вернуть галактику в рамках схемы воскрешения ситхов Палпатина. Охватывает события в фильмах "Звездные войны: Сопротивление, "Пробуждение силы", "Последние джедаи" и "Скайуокер".

В то же время серию "Высока республика" назвали "переосмыслением" и "расширением" истории про джедаев и всю культуру "далекой-далекой галактики".

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