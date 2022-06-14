Должно быть, маги сошли с ума: рецензия на фильм "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"

Доктор Стрэндж / Walt Disney Pictures / Marvel Studios

Отшельник, маг и волшебник, доктор Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербетч) устраивает сеанс самобичевания и приходит в смокинге на чужую свадьбу - где его любимая Кристин (Рейчел Макадамс) выходит замуж. Внезапно разверзаются небеса и оттуда падает волоокая девочка-подросток по имени Америка (Сочил Гомес), за которой гонится монстр - нечто из иного мира. Стрэндж одним магическим движением меняет смокинг на свой волшебный плащ и вместе с верным напарником Вонгом (Бенедикт Вонг) устремляется на помощь. Понятно одно - игры с мультивселенной, которые маг поневоле начал в "Человек-паук: нет пути домой", добром не кончатся - особенно потому, что психика Ванды Максимофф, она же Алая Ведьма (Элизабет Олсен), после событий сериала "ВандаВижн" окончательно подорвана. И она дико горюет по своим утраченным сыновьям.

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У фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" довольно интересная и непростая судьба. Режиссер первого фильма, хоррормейкер Скотт Дерриксон, покинул проект из-за разногласий с марвеловским "заведующим всем" Кевином Файги. И тот решил изменить своей практике последних лет, когда для постановки он обычно приглашал молодых режиссеров авторского кино, которые бы с открытым ртом ловили все его указания. Файги рискнул и позвал настоящего монстра в жанре ужасов и супергеройских боевиков - Сэма Рэйми (трилогия "Зловещие мертвецы" и трилогия о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайром). И тот наснимал такой жути, как говорят инсайдеры, что точно бы не уложился в стандартный "подростковый" возрастной рейтинг. И фильм пришлось довольно солидно переснимать.

Тем не менее результат того стоил. Фильм, конечно, нельзя назвать полноценным хоррором - но он местами очень и очень жутковат (а для фанатов "Зловещих мертвецов" Рэйми оставил множество пасхалок). Плюс - он потрясающе стильный и красивый - благо сюжет с мультивселенными позволил развернуться специалистам по спецэффектам по-максимуму.

Поклонники комиксов тоже не уйдут обиженными - по всей видимости, после провала "Вечных" и успеха третьего "Человека-паука" с Томом Холландом без громадного количества фансервиса (то бишь с камео известных и популярных персонажей) фильмы Marvel не будут обходиться. Видимо, как раз для этого писать сценарий для второго "Доктора Стрэнджа" позвали знатного специалиста по гиковскому юмору - Майкла Уолдрона, одного из создателей "Рика и Морти".

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Актерская игра - тоже на высоте. Особенно выделяется Олсен - благо, персонаж у нее в этом плане выгодный, а Рэйми знает толк в харизматичных и неоднозначных антагонистах. Сразу можно сказать, что настолько живой и трагической злодейки во всей киновселенной Марвел еще не было.

На ее фоне даже регулярно теряется Камбербетч - формально главный герой, который, в принципе, очень редко отходит от формата "могучий высокомерный сноб-зазнайка". Зато ему однозначно удалась линия с персонажем Макадамс - неразделенную любовь и страдания по этому поводу изображает он весьма натурально.

Подытоживая - кино "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" однозначно стоит просмотра. И поклонники комиксов, и поклонники ужасов, и просто любители запивать попкорн колой под зрелище - все должны остаться довольны.

P.S. В фильме две сцены после титров - по марвеловской привычке.