УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Дом закатившегося солнца: рецензия на фильм "Особняк с привидениями"

Дмитрий Видоменко
30 июля 2023, 19:25 обновлено 30 июля, 20:32
3
В украинском прокате идет новый диснеевский фильм - фантастическая комедия "Особняк с привидениями".
1690734598-1763.jpg
Кадр из х/ф "Особняк с привидениями" /

В Новом Орлеане бывший астрофизик Бен (Лакит Стэнфилд) овдовел во цвете лет и теперь с горя отлипает от стойки бара только для того, чтобы заниматься делом покойной жены - водить туристические экскурсии по старинным особнякам (в которых якобы водятся призраки). Но тут у него на пороге появляется священник (Оуэн Уилсон) и предлагает ему непыльное дельце - за достойную оплату помочь одной симпатичной вдове (Розарио Доусон) разобраться с, собственно, призраками - их, мол, в старинном особняке, в котором она недавно поселилась с сыном, видимо-невидимо. Бен, слегка покочевряжась, соглашается, и они с пастором, матерой гадалкой (Тиффани Хэддиш) и безумным историком (Дэнни Де Вито).

Корпорация Disney в последние пару десятилетий увлеклась съемками фильмов по мотивам собственных аттракционов в "Диснейлендах". И, по большому счету, удачным оказался только проект "Пираты Карибского моря" - выросший в целую кинофраншизу. Остальные проекты - "Миссия на Марс", "Земля будущего", "Круиз по джунглям" - проваливались с большим или меньшим треском. Тем не менее, финансовое состояние Disney таково, что она без проблем продолжает такие экранизации.

И вот теперь на экраны вышел новый подобный проект - "Особняк с привидениями". Что интересно, ровно двадцать назад этот аттракцион уже экранизировался - с Эдди Мерфи в главной роли. Но особого следа то кино за собой не оставило.

1690734599-1889.jpg

Что же, новая версия выглядит вполне бодро и красочно - хотя и сделана в достаточно консервативном стиле. Полно пакостящих людям призраков во главе с главным злодеем (его в оригинале озвучил Джаред Лето), потайных дверей, паутины, юмористической беготни по старинному особняку и всего такого прочего. Правда, формально главный герой Бен откровенно теряется на фоне других персонажей - особенно это касается персонажей Хэддиш и Де Вито. Плюс в небольшой, но выигрышной роли натуральной "говорящей головы" появляется Джейми Ли Кертис (жаль только, что потом она щеголяет в безвкусно украшенном русском наряде с кокошником - от этого момента украинцев наверняка передернет).

Подытоживая - "Особняк с привидениями" получился классическим диснеевским фильмом. В меру красочным, в меру увлекательным, ровным и пропагандирующим семейные ценности - потому хорошо подойдет для похода в кино в выходной день.

Смотрите на видео трейлер фильма "Особняк с привидениями":

Вас могут заинтересовать такие тексты:

Студия Disney новости кино
Реклама

Главное за день

"Война в Украине еще на 4 года": Словакия разнесла Венгрию и обличила ее ложь

"Война в Украине еще на 4 года": Словакия разнесла Венгрию и обличила ее ложь

19:55 Мир
Украина, Запад и глобальный Юг проведут саммит без РФ по формуле мира Зеленского

Украина, Запад и глобальный Юг проведут саммит без РФ по формуле мира Зеленского

18:56 Политика
Война возвращается в Россию, к ее центрам и военным базам – Зеленский

Война возвращается в Россию, к ее центрам и военным базам – Зеленский

18:03 Политика
Все главные новости

Последние новости

20:40

"Я женщина, услышь мой рык": топ-6 самых громких голосов по знаку зодиака

20:04

Оккупанты очень благодарили: Украина отправила особое "поздравление" морякам ВМС РФ

19:55

"Война в Украине еще на 4 года": Словакия разнесла Венгрию и обличила ее ложь

19:34

Батальону "Призрак" не везет: появились подробности ликвидации боевиков бандыВидео

19:25

Дом закатившегося солнца: рецензия на фильм "Особняк с привидениями"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:11

Инсайдер раскрыл подробности романа Брэда Питта и молодой любовницы

18:56

Украина, Запад и глобальный Юг проведут саммит без РФ по формуле мира Зеленского

18:32

Оккупанты научились глушить Starlink на "нуле", но есть один нюанс

18:03

Война возвращается в Россию, к ее центрам и военным базам – Зеленский

Реклама
17:58

В Украине больше не будет пгт: что изменится

17:45

Зеленский призвал готовиться к энергетическому террору россиян

17:24

Что это за украинский морской дрон: раскрыты уникальные возможности Magura V5

17:03

Есть пострадавшие: во время концерта alyona alyona произошла стрельбаВидео

16:49

Первая линия обороны преодолена: освобождение Старомайорского было уникальным - ВСУ

16:46

ВСУ в Британии готовятся к операции по возвращению Крыма до Рождества – Express

16:06

Влада Яму захейтили за размышления про "американское" будущее

15:59

ВСУ мощно ударили на юге: "перемололи" две роты оккупантов РФ вместе с техникой

15:55

75 ракет и 100 БПЛА: за неделю РФ потратила на удары по Одесщине более $280 млн

15:55

Рождены быть богатыми: 3 знака зодиака, к которым липнут деньги

15:47

"Держатель общака Кремля": Загородний оценил сценарий возвращения ПригожинаВидео

Реклама
15:39

Украина останется без портов: эксперт раскрыл цель нового террора РФ

15:05

"Будут бить по ним нещадно": названы места и города, куда россияне нацелили свои ракеты - прогноз

15:04

"Костяк сохранится": Загородний назвал регионы, которые выйдут из состава РФВидео

14:48

Владимир Остапчук подрался с "компанией пьяных малолеток" из-за жены

14:42

Подавление бунтов и ввод войск в Беларусь: Росгвардия провела крупные учения

14:36

Салат Дружба из 90-х: рецепт, который обожали все в СССР

14:20

Как выглядит украинский морской дрон MAGURA V5: на CNN показали эксклюзивные кадры

14:13

"Вагнеровцев" перебрасывают в Беларусь без тяжелой техники – британская разведка

14:05

Что можно сделать из ненужной кружки: 6 причин не выбрасывать ее в мусорку

13:32

Унылый Путин появился на публике после атаки дронов на МосквуВидео

13:23

Невероятно простой способ удалить пятна от ягод: химик Репич удивил лайфхаком

13:22

В Мариуполе партизаны взорвали позиции оккупантов РФ вместе с вражеской техникой

13:04

"Подавали на развод": звезда Сніданку з 1+1 рассказала про кризис в браке

13:01

Мужчина потратил сумасшедшие деньги, чтобы стать собакой: что из этого вышлоВидео

12:59

Мужчина показал, как правильно выбрать крышки для консервации, чтобы не вздулась

12:23

"Африку домбили 8 лет": Захарова выдумала новые причины вторжения РФ в УкраинуВидео

12:23

Оккупанты пошли на штурм в Марьинке: в ВСУ рассказали о "горячей точке фронта"

12:12

"Лихорадка и потеря сознания": Ксения Мишина загремела в больницу

11:56

Будет не только Москва-сити: Маломуж раскрыл, что окажется под ударом в РФВидео

11:51

Как очистить вытяжку от жира: всего два ингредиента и она будет блестеть

Реклама
11:28

"Они получили то, что хотели": в ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы

11:18

По улице разбросаны документы: в атакованной дронами башне Москва-Сити расположены 3 министерстваВидео

11:11

Новая глава: Инна и Тимур Мирошниченко забрали приемного сына домой

10:57

Отдых на природе был раем: почему в СССР не было клещей

10:46

ВСУ разрывают логистику РФ: стали известны детали удара по Чонгарскому мосту

10:40

Финансовый гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: кому повезет с деньгами

09:57

Пентагон купит для ВСУ терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать – NYT

09:50

"Башню взорвали, стены тряслись": москвичи ошалели из-за ночной атаки дроновВидео

09:49

Украине надо срочно обратиться к мирумнение

09:23

РФ нанесла ракетный удар по Сумам: 2 человека погибли, 20 - раненыФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять