Дом закатившегося солнца: рецензия на фильм "Особняк с привидениями"

В украинском прокате идет новый диснеевский фильм - фантастическая комедия "Особняк с привидениями".

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Кадр из х/ф "Особняк с привидениями" /

В Новом Орлеане бывший астрофизик Бен (Лакит Стэнфилд) овдовел во цвете лет и теперь с горя отлипает от стойки бара только для того, чтобы заниматься делом покойной жены - водить туристические экскурсии по старинным особнякам (в которых якобы водятся призраки). Но тут у него на пороге появляется священник (Оуэн Уилсон) и предлагает ему непыльное дельце - за достойную оплату помочь одной симпатичной вдове (Розарио Доусон) разобраться с, собственно, призраками - их, мол, в старинном особняке, в котором она недавно поселилась с сыном, видимо-невидимо. Бен, слегка покочевряжась, соглашается, и они с пастором, матерой гадалкой (Тиффани Хэддиш) и безумным историком (Дэнни Де Вито).

Корпорация Disney в последние пару десятилетий увлеклась съемками фильмов по мотивам собственных аттракционов в "Диснейлендах". И, по большому счету, удачным оказался только проект "Пираты Карибского моря" - выросший в целую кинофраншизу. Остальные проекты - "Миссия на Марс", "Земля будущего", "Круиз по джунглям" - проваливались с большим или меньшим треском. Тем не менее, финансовое состояние Disney таково, что она без проблем продолжает такие экранизации.

И вот теперь на экраны вышел новый подобный проект - "Особняк с привидениями". Что интересно, ровно двадцать назад этот аттракцион уже экранизировался - с Эдди Мерфи в главной роли. Но особого следа то кино за собой не оставило.

Что же, новая версия выглядит вполне бодро и красочно - хотя и сделана в достаточно консервативном стиле. Полно пакостящих людям призраков во главе с главным злодеем (его в оригинале озвучил Джаред Лето), потайных дверей, паутины, юмористической беготни по старинному особняку и всего такого прочего. Правда, формально главный герой Бен откровенно теряется на фоне других персонажей - особенно это касается персонажей Хэддиш и Де Вито. Плюс в небольшой, но выигрышной роли натуральной "говорящей головы" появляется Джейми Ли Кертис (жаль только, что потом она щеголяет в безвкусно украшенном русском наряде с кокошником - от этого момента украинцев наверняка передернет).

Подытоживая - "Особняк с привидениями" получился классическим диснеевским фильмом. В меру красочным, в меру увлекательным, ровным и пропагандирующим семейные ценности - потому хорошо подойдет для похода в кино в выходной день.

Смотрите на видео трейлер фильма "Особняк с привидениями":

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