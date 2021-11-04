"Фантастические твари, которые дрожат и право имеют": рецензия на фильм Вечные

кадр из х/ф Вечные / Disney / Marvel Studios

В седую древность могущественный космобог Аришем отправил на Землю команду бессмертных Вечные - бороться с ужасными монстрами Девиантами (и параллельно беречь от них человечество). В состав команды вошли две старейшины - Аяк (Сальма Хайек) и Тена (Анжелина Джоли). Икарис (Ричард Мэдден) - летающий юноша бледный со взором не то, что горящим, а огненно-испепеляющим; его подруга Серси (Джемма Чан), которая одну материю из одного агрегатного состояния переводит в другое; маленькая девочка со взглядом волчицы и с газировочным именем Спрайт (Лиа МакХью) - мастерица иллюзий; выдающийся гипнотизер Друиг (Барии Кеоган), пуляющийся фаерболами факир и любимец Рабиндраната Тагора Кинго (Кумейл Нанджани), комический силач Гильгамеш (Ма Донг-сеок), глухонемая и сверхскоростная Маккари (Лорен Ридлоф). И сумрачный гений по части оружия и прочих технологий Фастос (Брайан Тайри Генри). За много тысяч лет они перебили всех Девиантов и вроде как зажили обычной жизнью. Но не тут-то было.

Читайте такжеШан-Чи и легенда десяти колец - рецензия и обзор фильма из обновленной киновселенной Marvel

Четвертая фаза киновселенной Marvel пока раскручивается с большими проблемами и скрипом. Вся стройная и десятилетиями выстраиваемая конструкция фильмов себя исчерпала с окончанием Мстителей: Финал. И демиург марвеловской вселенной Кевин Файги, который раньше с ловкостью фокусника решал все проблемы и вопросы, сейчас явно находится в замешательстве. И оттого пустился в эксперименты. "Вечные" - яркий тому пример. Файги решил пойти по многократно раскритикованному пути заклятых противников из Warner/DC. Который те использовали в Лиге справедливости - то есть взять и обрушить на зрителей целую новую команду супергероев - а не сольными фильмами потихонечку и полегонечку выстраивать стройную систему. Причем проблема-то в том, что самые популярные марвеловские герои Файги и его команда уже использовали. И пришлось подключать персонажей, прямо скажем, второго ряда - как вот Вечные (рожденные безумной фантазией Джека Кирби - классика-художника, но очень неоднозначного автора комиксов).

И это первая проблема фильма - солидный кусок (а хронометраж у него немаленький, почти три часа) создателям пришлось отдать на предысторию персонажей и флешбеки по ходу действия. Что, естественно, его тормозит. Рискованная ставка Файги на режиссерку Хлои Чжао (тем более неоднозначная, что он нанял ее на работу задолго до того, как она сняла оскароносный фильм "Земля кочевников") работает очень изредка. Видно, что марвеловский стиль - с забористым экшеном и шуточками - практически ей не дается. Несмотря на все старания.

Другая проблема - то, что "Вечных" нужно было вписывать в уже устоявшийся марвеловский канон. Потому что откровенно непонятно, почему настолько могущественные существа никак не участвовали, например, в отбитии вторжения Читаури и борьбе с Таносом.

Реклама

Третья проблема - фильм явно тянет на дно стремление Дисней идти четко в струе нынешней социальной повестки в США. Потому что такое количество и пестроту национальностей и даже сексуальных ориентаций участников "Вечных" трудно объяснить. Не говоря уже о том, что все реализовано довольно топорно. К примеру, индусу Кинго не подобрали лучшего прикрытия, чем работа звездой Голливуда - со всеми положенными танцорами диско и "Джимми, Джимми - ача, ача". Хайек и Джоли и вовсе используют приблизительно как красивую мебель - актерскую задачу им наверняка ставили в духе "Ты мало говори и только ходи туда-сюда". А персонажа Кита Харрингтона (он играет человеческого бойфренда Серси) явно просто засветили для будущих фильмов.

Главная же формально любовная линия Икарис - Серси и вовсе сделали больше для галочки. А вот второстепенная линия с гей-семьей Фастоса сделана напротив, просто и аккуратно.

Основной же сюжетный поворот "Вечных", который по идее, должен удивлять и впечатлять и вовсе выглядит смехотворным. Особенно когда под конец фильм сваливается в типичную, к сожалению, для фильмов Marvel экшен-кашу.

Резюмируя - "Вечных" трудно назвать шедевром уровня дилогии "Мстители" или "Железного человека". Слишком экспериментальным и сумбурным он вышел. Тем не менее, без этого кино трудно будет понять дальнейшую логику киновселенной Marvel. Потому всем фанатам и рекомендуем его посмотреть. И поскорей - пока зловредный коронавирус опять напрочь не закрыл кинотеатры

Читайте такжеНатали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

P.S. Создатели фильма подготовили две сцены после титров - поэтому не торопитесь уходить из зала