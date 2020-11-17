Франция рассматривает фильм о педофилии для номинации на Оскар

Милашки 2020 / Кадр из фильма

Французский отборочный комитет Оскара составил шорт-лист фильмов, которые могут представить страну на кинопремии.

Скандальный фильм "Милашки" может представит Францию на Оскаре в категории международных фильмов, пишет Deadline.

Среди прочих, оказался скандальный фильм Netflix "Милашки" (Cuties), который рассказывает, как 11-летние девочки во Франции решили танцевать тверк, а главная героиня - темнокожая мусульманка из-за этого поссорилась с родителями.

Фильм "Милашки" вызвал скандал во всем мире, сначала из-за постера, который назвали "развратным", а потом и после премьеры фильма на телесервисе.

На создателей "Милашек" даже подали в суд в Техасе за пропаганду педофилии.

Остальные фильмы, которые рассматривает отборочный комитет - дорама Франсуа Озона "Eté 85" ("Лето 85"), которая показала высокие кассовые сборы в местном прокате после выхода в середине июля. Мюзикл Озона "8 женщин" - единственный фильм режиссера, который был выбран французским представителем. "ADN" (ДНК) , историческая драма от режиссера Майвенн, "Гагарин", впервые представленный Фанни Лиатар и Жереми Труа.

Какой именно фильм представит Францию на Оскаре станет известно 19 ноября.

Напомним, Большое жюри округа Тайлер в штате Техас предъявило обвинительное заключение Netflix — за продвижение материалов с непристойной демонстрацией несовершеннолетних детей в фильме Cuties (Милашки), включая показ "гениталий и лобковой области одетого или частично одетого ребенка".

Несмотря на скандал и суд, в Netflix, утверждают, что снимая 11-летних девочек в развратных нарядах выступили против педофилии.