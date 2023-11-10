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Год после освобождения: Дмитрий Комаров покажет, как живет Херсон сегодня

Анна Ярославская
10 ноября 2023, 11:07
Сегодня вечером зрители увидят две документальные ленты Дмитрия Комарова, посвященные годовщине деоккупации правобережья Херсонской области.
Фильм "Год. Херсон" покажут на 1+1
Фильм "Год. Херсон" покажут на 1+1 / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба 1+1

В пятницу, 10 ноября, в 19.00 на канале 1+1 Украина покажут сразу два документальных фильма Дмитрия Комарова "Год. Херсон", посвященных годовщине освобождения Правобережной Херсонщины и города Херсон.

В основе документальной авторской работы журналиста - живые свидетельства участников событий и уникальные исторические моменты, которые команде удалось зафиксировать на камеру.

Так, сразу после освобождения Херсона, Дмитрию Комарову удалось подняться на Антоновский мост и вместе с Даниилом Ляшуком (позывной "Моджахед") сделать его первые кадры.

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На главной площади города журналист зафиксировал счастливые эмоции людей, отмечавших день освобождения. Но вместе с тем они поделились воспоминаниями и личными историями о жизни в оккупации.

"Год. Херсон"
"Год. Херсон" / Фото: пресс-служба 1+1

Год спустя Дмитрий Комаров вернулся в Херсон и провел там несколько дней, чтобы узнать, чем живет город сейчас, и с какими вызовами ежедневно сталкиваются местные жители.

Журналист общался с херсонцами прямо на улице, ездил в общественном транспорте, побывал в детском саду и больнице, увидел, как под обстрелами работают коммунальщики, и как херсонцы превращают бункеры в произведения искусства.

"Сегодняшний Херсон оставляет очень болезненные ощущения. С одной стороны, ты идешь по свободному городу, и все ужасы оккупации в прошлом. Но при этом каждую секунду тебя в любом месте ждет опасность. Люди боятся выходить на улицы, находиться в квартире, магазине, на базаре, потому что везде тебя может просто убить. Несмотря на это, жизнь в городе продолжается. Убирают улицы, по маршруту ходит транспорт, женщины продают овощи, тренируются футболисты, а дети продолжают обучение. Херсонцы – невероятные!", – говорит журналист.

"Год. Херсон"
"Год. Херсон" / Фото: пресс-служба 1+1

Через год после освобождения вместе с командующим ОК "Юг" Андреем Ковальчуком Дмитрий Комаров снова побывал в непосредственной близости от Антоновского моста, в зоне, которая до сих пор остается очень опасной и легко простреливается врагом. В новых фильмах покажут эксклюзивные кадры, которые удалось снять в Херсоне. Также журналист задокументировал свидетельства людей, которые, рискуя собственной жизнью, помогали переправлять детей и военных с Левобережья на подконтрольную территорию Украины.

"Год. Херсон"
"Год. Херсон" / Фото: пресс-служба 1+1
"Год. Херсон"
"Год. Херсон" / Фото: пресс-служба 1+1

Как признается Комаров, своей документальной работой он хотел показать реальную жизнь в Херсоне сейчас, а также напомнить украинцам о необходимости помнить тех людей, которые до сих пор живут в оккупации и ждут победы.

"Вспоминая праздник на центральной площади Херсона годичной давности, нужно помнить, как тяжело здесь сегодня жить каждому жителю. Не забывайте, что Левобережная Херсонщина до сих пор оккупирована. И там, на левом берегу, очень много украинцев, тоже мечтающих о Дне освобождения. Мы все должны об этом помнить и помогать – каждый чем может", - говорит Комаров.

Жизнь Херсона изнутри – смотрите в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Херсон" сегодня в 19.00 на 1+1 Украина. Два фильма подряд.

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Дмитрий Комаров
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