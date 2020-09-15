Sweet.tv предоставляет своим зрителям доступ к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению, а также рейтинговым мировым кинохитам. Компанию еще называют ОТТ-сервисом или стримминговой платформой, так как ТВ- и видео- сигнал передается в реальном времени через интернет. Контент кинотеатра можно смотреть в любой точке Украины даже с минимальной скоростью интернета.

Онлайн-кинотеатр запустил проект "Hollywood українською" в ответ на запрос украинцев на просмотр культовых голливудских кинохитов на украинском языке. Дело в том, что голливудские фильмы, которые выходили в украинском кинопрокате до 2006 года, чаще всего не получали дублирования на государственный язык. Та часть из них, что транслировалась позже по национальному телевидению, украинскую озвучку все-таки получала, но часто сделанную "на скорую руку". До сих пор не у всех хитовых фильмов есть качественная украинская дорожка.

В sweet.tv решили переозвучить такие фильмы, чтобы дать каждому украинцу доступ к отборному контенту - на украинском. "Оказалось, что эта проблема болела не только нам. С нами в проекте "Hollywood українською" работают только профессиональные студии, актеры, дикторы, ведущие. Так в нашем дублировании фильмов "Гарри Поттер" и "Властелин колец", кроме профессиональных актеров (которых было около 15), приняли участие дети украинских селебрити - Андрей Потапенко, Мария Полякова, Тимур Кухар, а также актеры и телеведущие - Руслана Писанка, Виктор Андриенко, Лесь Заднипровский и Юрий Горбунов. Мы очень благодарны им за участие, это большой вклад в развитие современного конкурентоспособного контента на украинском языке", - комментирует руководитель сервиса Александр Резунов.

Александр Резунов

Sweet.tv стал первым действительно украинским ОТТ-сервисом, который получил доступ к официальным озвучкам культовых кинохитов, подписав прямые контракты с голливудскими мейджерами - киностудиями Disney, Paramount, Universal и Sony. В библиотеку онлайн-кинотеатра попали ленты, рейтинг IMBd которых выше 6. Таким образом, онлайн-кинотеатр экономит время пользователей на поиск стоящего кино.

""Hollywood українською" - это запуск такого глобального проекта, как дубляж кино мирового масштаба на украинский. Классно, что национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv воплощает подобный проект в жизнь. Это важно с разных точек зрения. И с точки зрения патриотизма, и с точки зрения кино библиотеки: она должна быть вся на украинском языке. Это факт", - комментирует Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов

Чтобы привлечь украинцев к качественному украиноязычному контенту, sweet.tv разыгрывает ценные призы среди всех новых зрителей, которые активируют подписку в сентябре этого года. Каждый день в течение месяца в утреннем эфире "Русское Радио Украина" смарт-телевизоры Samsung 4К находят своих победителей. Присоединяйтесь, и, возможно, уже завтра подарок отправится к вам! А 2 октября 2020 на той же радиостанции состоится розыгрыш суперприза - автомобиля KIA Sportage. Следить за победителями и присоединиться к акции можно на сайте www.sweet.tv.