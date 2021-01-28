HBO снимает мультсериал по Игре престолов

Игра престолов / НВО

Представители HBO Max ведут переговоры со сценаристами для начала съемок нового сериала по мотивам Игры престолов.

Как сообщает The Hollywood Reporter, новый анимационный сериал будет ориентирован на взрослую аудиторию.

Проект находится на очень ранней стадии производства, никаких сделок официально заключено не было, поэтому есть вероятность, что он не получит "зеленый свет".

Анимированный сериал - лишь часть более глобальной стратегии по расширению киновселенной Игры престолов. Инсайдеры отмечают, что HBO работает над этим вместе с Джорджем Мартином.

Представители HBO Max отказались от комментариев.

Как ранее сообщал Главред, НВО разрабатывает сразу 5 приквелов к Игре престолов