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Хеллстром - дата выхода, актеры и список серий

Marvel и Hulu сняли новый сериал по комиксам с персонажами из Призрачного Гонщика, которые получили свою историю.

15 июля 2020, 16:18
Хеллсром 2020
Хеллсром 2020 / Marvel и Hulu

В сет появились первые кадры мистического сериала Helstrom последнего проекта подразделения Marvel TV и Джеффа Лоэба.

Потоковый сервис Hulu и студия Marvel готовят к выходу сериал Хеллстром в октябре 2020, пишет IGN.

Проект расскажет о семействе полудемонов - Деймоне и Ане Хелстромах, которые охотятся на злодеев. Один из их врагов - их отец, могущественный и таинственный серийный убийца. А мать героев двадцать лет назад поместили в психиатрическую клинику.

Хелстромы притворяются, что ведут обычную жизнь — Деймон преподает этику, а Аня якобы управляет аукционным домом, - но втайне борются со сверхъестественными силами.

Актеры сериала Хеллстром - Том Остин и Сидни Леммон, которые исполняют роли Даймона и Анны Хелстром.

Впервые эти герои появились в комиксе Призрачный гонщик в 1973 году, их создателями являются Рой Томас и Гэри Фридрих.

Первый сезон сериала Хелстром Hulu покажет в конце октября 2020 года, он будет состоять из 10 эпизодов.

Напонмим, накануне выхода 5 сезона сериала Люцифер, Netflix раскрыли сюжет сериала.

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