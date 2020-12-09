История бранных слов - Николас Кейдж расскажет все о мате

История бранных слов / Netflix

Николас Кейдж выступит в роли ведущего и при участии своих гостей — комиков, историков, а также экспертов в области этимологии и лексикологии — объяснит, как появились различные ругательства в новом сериале на Netflix.

В шоу будет шесть серий, каждую из которых целиком посвятят одному из нескольких самых распространенных бранных слов в английском языке: "f---","s--","bitch","dick","p---y," и "damn".

В первом тизере комедийного сериала Кейдж яростно рисует, одновременно рассказывая шекспировский монолог о слове "киска", а в конце показывает картину с изображением цветка.

"Это также может быть кошка", - шутит он.

В сериале появятся Ник Офферман , Сара Сильверман, Джоэл Ким Бустер , ДеРэй Дэвис, Никки Глейзер, Патти Харрисон, Лондон Хьюз, Джим Джеффрис, Зайнаб Джонсон, Барон Вон и Исайя Уитлок-младший. Кейдж также будет консультироваться с множеством экспертов, от ученых, изучающих когнитивную науку и феминистские исследования, до кинокритиков и лексикографов.

История бранных слов 2021 смотреть трейлер:

Сериал История бранных слов на Netflix выйдет 5 января 2021 года.