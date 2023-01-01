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Как плохо бывает без женщин и без фраз: рецензия на фильм "Соседка"

1 января 2023, 21:00
В украинском новогоднем прокате идет отечественная романтическая комедия "Соседка" - с Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым.
Соседка
Ксения Мишина в фильме "Соседка" / F Films

В Киеве довольно весело, шумно и развратно мужчина в самом расцвете сил Петр (Артемий Егоров). И не обращает внимания на давление общества ‒ мол, пора остепениться и завести семью. Но вот беда ‒ Петр очень азартен и любит спорить. И вот однажды во хмелю он заключает пари с другом ‒ мол, легко способен выжить с его кузиной (Ксения Мишина) целый месяц в своем веселом холостяцком флэте. Не зная, конечно, что та мать-одиночка, у которой двое детишек-сорванцов.

Жанр романтической комедии, в которой красотка усмиряет закоренелого холостяка и бабника, для кинематографа очень не нов (тут отечественный зритель в первую голову вспомнит "Укрощение строптивого" с Челентано и Мути). И, в общем-то, сюжет тут предсказуем до последнего кадра и полон условностей ‒ по типу того богатый красивый холостяк не имеет шлейфа бывших жен и детей, а девушка ангельской красоты работает за копейки учительницей музыки. Но, в общем-то, в ромкомах сюжет всегда был второстепенной вещью. Главное ‒ актеры (и химия между ними), декорации и шутки.

Мишина и Егоров, в принципе, составили довольно крепкий дуэт на экране (и отдельное спасибо нужно сказать создателям за то, что они их наготой не злоупотребляют, а оставляют ровно столько, чтобы не разочаровать зрителей). По поводу шуток ‒ каких-то особых юмористических изысков в фильме нет, но уже хорошо, что украинские ромкомы понемногу отходят от сортирных и просто пошлых шуток. Еще из актерских работ отдельно хочется отметить игру Елены Репиной (звезды спектаклей по пьесам Леся Подервянского) в роли матери главного героя. И стоит пожалеть, что ее хронометраж не сделали как можно больше ‒ в очень узком образе "хабалки из провинции" она феерит так и брызжет энергией, что даже странно, как с экрана на зрителей не сыпятся искры.

Соседка
Артемий Егоров в фильме "Соседка" / F Films

Подытоживая ‒ в своем жанре "Соседка" кино вполне приличное. И свою благодарную аудиторию в лице романтически настроенных девушек точно должно найти. Да и просто, думается, многие захотят увидеть на экране мирный, яркий, богатый и светящийся огнями в ночи Киев. И, с комом в горле и со слезами на глазах ностальгически вспомнить времена, когда топовой темой для обсуждения в сети были шутки Дмитрия Гордона (который появляется тут в камео, равно как и певицы Джерри Хейл и Анна Тринчер).

Другие новости:

Дмитрий Гордон новости шоу бизнеса Ксения Мишина новости кино
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