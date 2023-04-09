"Каждый вечер он бежит в кроссовках Найк": рецензия на фильм "Эйр"

6 апреля в украинском прокате идет вышла биографическая спортивная драма "Эйр" (Air) Бена Аффлека с Мэттом Дэймоном в главной роли.

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Мэтт Деймон в фильме "Эйр" / Warner Bros. Pictures

1984 год. США. Расцвет "рейганомики", канала MTV и дурацких причесок. На пике популярности и баскетбол - за звездами NBA типа Меджика Джонсона или Ларри Берда. А в это время по студенческим матчам рыщет Сонни Вакаро - сотрудник баскетбольного отдела компании Nike. Он пытается захомутать перспективных игроков, чтобы те во время игр носили только "найковские" кроссовки. Дела идут не очень - на рынке баскетбольной обуви царят "Конверс" и "Адидас". Гендиректор Nike Фил Найт (Бен Аффлек) уже подумывает о закрытии баскетбольного отдела, как вдруг Ваккаро предлагает очень рискованный план - добиться того, чтобы молодая звезда Майкл Джордан перестал мечтать об Адидасе и подписал контракт именно на "найковские" кроссовки.

Вряд ли за последние 25 лет найдется в Голливуде другой такой дружеский и творческий дуэт по типу дуэта Бена Аффлека и Мэтта Деймона. У них за это время было все - маленькие независимые фильмы, громкие блокбастеры, франшизы (Аффлек еще за "Операцию "Арго"" имеет), но они по-прежнему стараются работать вместе. Новый толчок их сотрудничество получило после недавней "Последней дуэли" Ридли Скотта (к нему они написали сценарий и сыграли в нем). Теперь же закадычные друзья основали новую компанию и занялись производством своих фильмов. Первым стал как раз "Ейр". Оба писали сценарий вместе с дебютантом Алексом Конвери, Деймон сыграл главную роль, а Аффлек - второстепенную и поставил фильм.

Тут надо отметить, что вот такое кино в жанре "история успеха" - жанр в Голливуде не новый и весьма достопочтенный. Хотя и не такой простой, как кажется - ведь довольно сложно рассказывать на экране реальную историю, с учетом, что у любого зрителя сейчас смартфон под рукой и он легко может проверить любые недочеты и ошибки (да и хоть заранее знает, чем история закончилась). Но тут сразу скажем - Аффлек и Деймон сработали хорошо. Смотреть фильм интересно даже людям, которые в принципе не понимают, что такое кроссовки Nile AirJordan, а самого Майкла Джордана видели разве что в детстве в дурацком мультике "Космический джем". Очень хорошо подобран второй ряд актеров. И Джейсон Бейтман в роли маркетолога, и оскароносная Виола Дэвис в роли матери Джордана, и Крис Мессина в роли скользкого агента Джордана очень хороши. А любители комедий рубежа девяностых / нулевых наверняка будут рады увидеть ужимки Криса Такера или смазливую физиономию Марлона Уэйанса.

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Фильм вообще в лучшие свое моменты напоминает скорее телеспектакль, в котором солирует герой Деймона (думается, "оскаровская номинация" для него не за горами). Аффлек уверенно ставит фильм, тщательно дозируя свои появления на экране - даже фирменную ухмылку позволил себе только раз. Ну и нельзя не отметить, с каким изяществом авторы фильма обошлись без фигуры, собственно, Майкла Джордана - хватило и его родных с близкими.

Подытоживая - фильм рекомендуется любителям жанра "история успеха", фанатам кроссовок да и просто любителям хорошего взрослого кино типа "Гленгарри Глен Росс" или "Человек, который изменил все".

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