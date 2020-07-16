Энакин Скайуокер из Мести Ситхов вернется в сериале Кэноби

Хейден Кристенсен сыграет в сериале Кэноби / Disney

Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале про Оби-Вана Кеноби, пишет издание LRM.

Издание со ссылкой на инсайдеров распространяет информацию, что Disney уже заключили контракт с актером.

Анонс актеров и сюжета должен был состояться в рамках Star Wars Celebration, который перенесли из-за коронавируса. А теперь новостью планируют поделиться ближе к началу съемок.

По словам журналистов, изначально Хейден должен был сняться лишь в нескольких сценах, однако впоследствии его роль разрослась. Не в последнюю очередь из-за популярность приквелов.

Точный сюжет сериала Кеноби не раскрывается, и до съемок еще далеко - из-за коронавируса они перенесены на начало зимы 2020.

Напомним, что Юэн Макгегор исполняет роль Оби-Вана. Сценарий для сериала писал Джоби Харольд. Судя по сливам в СМИ, подробности сериала стоит ждать осенью.

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