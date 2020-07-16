УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Энакин Скайуокер из Мести Ситхов вернется в сериале Кэноби

Оригинальный Энакин Скайуокер из фильмов Хейден Кристенсен сыграет в сериале Кэноби,

16 июля 2020, 18:50
Хейден Кристенсен
Хейден Кристенсен сыграет в сериале Кэноби / Disney

Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале про Оби-Вана Кеноби, пишет издание LRM.

Издание со ссылкой на инсайдеров распространяет информацию, что Disney уже заключили контракт с актером.

Анонс актеров и сюжета должен был состояться в рамках Star Wars Celebration, который перенесли из-за коронавируса. А теперь новостью планируют поделиться ближе к началу съемок.

По словам журналистов, изначально Хейден должен был сняться лишь в нескольких сценах, однако впоследствии его роль разрослась. Не в последнюю очередь из-за популярность приквелов.

Точный сюжет сериала Кеноби не раскрывается, и до съемок еще далеко - из-за коронавируса они перенесены на начало зимы 2020.

Напомним, что Юэн Макгегор исполняет роль Оби-Вана. Сценарий для сериала писал Джоби Харольд. Судя по сливам в СМИ, подробности сериала стоит ждать осенью.

Ранее стало известно, что Disney снимает спин-офф Войны клонов Бракованная Партия

новости шоу бизнеса новости кино Сериалы Disney
Сейчас вы просматриваете новость «Энакин Скайуокер из Мести Ситхов вернется в сериале Кэноби». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

19:05
Александр Педан зарабатывает с дочкой на соцсетях
19:03
В МИД РФ рассказали, есть ли у Кремля военные планы насчет Украины
18:56
"Будут приняты меры": в Лондоне сделали резкий выпад в адрес Путина
18:54
Дожди, грозы и ливни: кому какая погода в Украине досталась 17 июля Видео
18:50
Энакин Скайуокер из Мести Ситхов вернется в сериале Кэноби
18:40
В Германии призвали рассмотреть вступление России в НАТО
18:15
"Откуда сиськи?": Бузова показала грудь на обложке глянца Фото
18:10
"Это можно на своей кухне": Кравчук жестко раскритиковал депутатов в Раде
17:57
Подруга Ефремова потребовала от россиян снисхождения к актеру
17:31
Смородина: названы 6 преимуществ для здоровья
17:30
Зеленский прямо обвинил РФ в военной агрессии против Украины
17:22
"Быстро вышел, урод бл*дь": в Днепре водитель маршрутки выбросил из салона пассажира без маски Видео
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 127 и 128 серии 16-07-2020 Видео
17:07
Американские ученые рассказали, что грозит населению Украины в ближайшие десятилетия
16:50
Дистанционная торговля сделает лекарства экономически доступными - Константин Надутый
16:34
В ВОЗ объяснили, почему в Украине ухудшились показатели по ситуации с COVID-19
16:29
Эмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа
16:11
"Телефон отключен": в Черкассах без вести пропал заместитель мэра
15:44
Новый фильм про Губку Боба выйдет сразу на Netflix
15:36
Каким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять