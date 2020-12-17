Крис Пайн высказался о Звездном пути от Тарантино

Крис Пайн / кадр из кф Звездный путь: Возмездие

Крис Пайн, который исполнил роль Джеймса Кирка в 3 фильмах Джей Джей Абрамса, признался, что ожидает новый фильм по Звездному пути от Квентина Тарантино.

Актер рассказал изданию Comic Book в интервью, что это один из самых интересных возможных проектов по этой франшизе для него.

Крис Пайн признался, что ему никто ничего не сообщает о работе над фильмом, и тем более не показывает сценарий, а он бы с радостью вернулся к своей роли в таком грандиозном проекте.

"Знаете, что касается "Звездного пути"… Хотел бы я знать вообще хоть что-нибудь. Но я буквально один из последних, кому что-то рассказывают об этом. Так что сценарий по идее Тарантино я не читал, не знаю, на каком этапе производства он находится, да и сценария Ноя Хоули я не видел.Читайте такжеСериал Звездный путь: Дискавери продлили на 4 сезон

Но я очень люблю своего персонажа, люблю эту вселенную, и думаю, что увидеть интерпретацию Квентина было бы невероятно интересно и очень весело. Что бы ни случилось дальше, вернусь я к роли или нет, это прекрасный мир, который заслуживает развития. Надеюсь, будущее у него действительно есть",- рассказал Крис.

Ранее сценарист Марк Л. Смит, который работал над фильмом, положительно о нем отзывался, отметив, что при создании образа капитана Кирка, вся команда повеселилась.

Но, пока что Крис Пайн занят фильмом Чудо-женщина 1984 - фильм вышел в прокат в мире 17 декабря. В США он выходит 25 декабря одновременно в кино и онлайн.