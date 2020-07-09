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Леденящие душу приключения Сабрины - 4 сезон будет последним

Телесервис Netflix закрывает проект Леденящие душу приключения Сабрины. 4 сезон станет последним для Сабрины и ее друзей.

9 июля 2020, 11:01
Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон
Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон / Netflix

Телесервис Netflix отменяет сериал Леденящие душу приключения Сабрины после того, как выйдет 4 сезон. Хоть сериал получил 4 сезона, но сюжетно сериал разделили на 2 сюжетные арки, по 2 сезона и 16 серий в каждой.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон выходит в конце 2020 года, и это будет финал истории.

Точно неизвестно, планировал ли Netflix снимать больше сезонов сериала, но в основу легли комикс Леденящие душу приключения Сабрины.

На момент окончания 3 сезона, все персонажи сериала переживали кризис, который можно завершить в 4 сезоне.

Каким точно будет сюжет 4 сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины пока что неизвестно, но уже показаны первые кадры сериала и главные герои.

  • Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон Netflix
  • Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон Netflix
  • Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон Netflix
  • Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон Netflix
  • Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон Netflix
  • Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон Netflix

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон - актеры

  • Кирнан Шипка
  • Росс Линч
  • Люси Дэвис
  • Шанс Пердомо
  • Мишель Гомес
  • Джаз Синклер
  • Тати Габриэль
  • Аделина Рудольф
  • Ричард Койл
  • Миранда Отто
  • Эбигейл Коуэн
  • Лахлан Уотсон
  • Гэвин Лэзервуд

Ранее появился трейлер сериала Академия Амбрелла 2, в котором героям снова нужно спасать мир.

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