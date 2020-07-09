Леденящие душу приключения Сабрины - 4 сезон будет последним

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон / Netflix

Телесервис Netflix отменяет сериал Леденящие душу приключения Сабрины после того, как выйдет 4 сезон. Хоть сериал получил 4 сезона, но сюжетно сериал разделили на 2 сюжетные арки, по 2 сезона и 16 серий в каждой.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон выходит в конце 2020 года, и это будет финал истории.

Точно неизвестно, планировал ли Netflix снимать больше сезонов сериала, но в основу легли комикс Леденящие душу приключения Сабрины.

На момент окончания 3 сезона, все персонажи сериала переживали кризис, который можно завершить в 4 сезоне.

Каким точно будет сюжет 4 сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины пока что неизвестно, но уже показаны первые кадры сериала и главные герои.

Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон - актеры

Кирнан Шипка

Росс Линч

Люси Дэвис

Шанс Пердомо

Мишель Гомес

Джаз Синклер

Тати Габриэль

Аделина Рудольф

Ричард Койл

Миранда Отто

Эбигейл Коуэн

Лахлан Уотсон

Гэвин Лэзервуд

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