Линчуем, сегодня мы с тобой линчуем: рецензия на фильм Судная ночь навсегда

Судная ночь навсегда / Universal Pictures

США, ближайшее и не особенно светлое будущее. Формально Судная ночь отменена из Вашингтона, но по факту народ, который раз в год привык безнаказанно убивать, насиловать, клеветать и предавать, отказываться от старой привычки не хочет. Потому в Техасе все как обычно. Более того, группировка мерзавцев хочет, чтобы Судная ночь не кончалась вовсе и готова продолжать массовые убийства. И в смертельной схватке с беспредельщиками сойдутся / сравняются высокомерный владелец ранчо (Джош Лукас) с глубоко беременной женой (Кэссиди Фриман), и рядовой ковбой Хуан-с-ранчо (Теноч Хуэрта) с боевой супругой - бой-бабой, которая выросла под стрекотание автоматов мексиканских картелей Аделой (в исполнении Аны де ла Регера).

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Голливудский продюсер Джейсон Блум в последние лет 8-10 может считаться примером успеха и оборотистости. Именно он когда-то поверил в том, что диковатый стендап-комик Джордан Пил способен снимать отличные хорроры на актуальную в Штатах повестку ("Прочь", "Мы"). И Блум получил за это кучу денег и премий. Параллельно он поверил в талант Джеймса ДеМонако и запустил успешнейшую франшизу Судная ночь (в оригинале попросту - Чистка).

Первый фильм строился на довольно простой идее - вдруг старый-добрый американский самосуд (он же линчевание) узаконят. И именно благодаря нему в который раз лицемерно зацементируется общество США. Идея понравилась зрителю, почему бы и была снята трилогия с приквелом. К четвертому фильму ДеМонако отошел от режиссуры и остался лишь автором сценария. И, стоит признать, выдумка его заметно поистрепалась. Равно как и звезд по типу Итана Хоука и Лены Хиди уже не заманить.

Все это, видимо, ДеМонако и пытался компенсировать прогрессивностью идей. На первый план вышли благородные мексиканцы, а белые делятся на раскаявшихся владельцев ранчо и всех остальных - мерзких расистов либо в масках, либо в дрянном макияже - как у третьестепенных металлистов. Которые главных героев хотят пустить на национальное техасское блюдо - барбекю.

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Новый режиссер Эверардо Гоут все снял довольно уверенно (и не без кивков в сторону американской боевой классики вроде "Нападения на 13-й участок"), но какими-то интересная идеями в плане экшна не отличился вовсе. Тем не менее, фильм бодро катится по предназначенным ему рельсам - с выстрелами, взрывами, убийствами и кровью (насколько позволяет подростковый рейтинг). И точно способен порадовать фанатов триллеров, антиутопий и адептов идеи легализации огнестрельного оружия.

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