Лучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть дома

Что смотреть дома: Лучшие сериалы 2020 / Netflix

Наш 2020 год отметился рухнувшей киноиндустрией и пандемией коронавируса, которая сковала работу многих сфер. Однако, студии оперативно переориентировались, и смогли доснять и выпустить много достойных сериалов.

При этом, качественным материалом нас порадовали не только зарубежные каналы, но и украинские.

Мы собрали самые достойные по версии издания Главред сериалы 2020 года, и сделали для вас обзор, но также не забыли перечислить остальные забавные проекты.

Лучшие сериалы 2020 года:

Мандалорец 2 сезон / кадр из сериала

Дата выхода: 30 октября

Канал: Disney +

Сериал про малыша Йоду в 2020 году стал основанием для анонса сразу нескольких новых сериалов Dinsey - про Асоку Тано, Бобу Фетта, и возможно генерала Хакса. Сюжет сериала без спойлеров состоит в том, что Мандо пытается найти легендарных джедаев, и отдать малыша Грогу, но потом понимает, что тот стал ему как сын.

Рэтчед 2020 / Netflix

Дата выхода: 18 сентября

Канал: Netflix

Частично сериал-приквел, частично перезапуск истории из фильма "Пролетая над гнездом кукушки". История становления сестры Рэтчед, захвата ею власти в клинике и над больными - все это раскрывается в садистском сериале, который показал Netflix.

Сериал Рэтчед был продлен на 2 сезон, так что, приключения садистки-психопатки еще не закончены.

Ход Королевы 2020 / Netflix

Дата выхода: 23 октября 2020

Канал: Netflix

Сериал Ход Королевы - не байоптик, а экранизация романа. В параллельном мире во время "холодной" войны девочка потеряла своих родителей в аварии и попала в детский дом. Там она пристрастилась к шахматам и транквилизаторам. Через многие трудности и боль, она часто жертвуя слишком многим, она пробивалась к первому месту по шахматам в мире.

Из суперсил у нее - умение просчитывать ходы "под веществами", одиночество и алкоголизм. А ее злейший противник - советский грандмастер.

Ход королевы смотреть трейлер с русским переводом:

Мир Дикого запада 3 сезон / кадр из сериала

Дата выхода: 15 марта 2020

Канал: HBO

Тема расизма, угнетения низших классов и в общем нацизма и фашизма раскрывается в 3 сезоне. Сериал имеет разветвленный сюжет: пока Долорес находится в реальном мире, шокированная тем, как ведут себя с людьми "сливки общества", её противоположность - Мейв - в Делосе попала к нацистам и фашистам. Отличное сравнение "игровой" вселенной, и реального мира. Зрителям показывают мелкое различие - что "люди" не позволяют себе открыто вытворять с другими то, что делают с роботами в Делосе. Сериал продлен на 4 сезон, но на то, когда он выйдет, повлияет карантин

Страна Лавкрафта 2020 / НВО

Дата выхода: 16 августа

Канал: HBO

Миша Грин адаптировал роман "Страна Лавкрафта" под сериал, изменив некоторые ключевые моменты и сюжетные линии. Несмотря на то, что центральная идея сериала - расизм в отношении темнокожих в США, остаются мотивы из романов Лавкрафта - и те же чудовища, и тайные ордены, и пришельцы, и древние манускрипты, племена и испытания в духе Индиана Джонса. Поэтому стоит простить изменение фамилии главного героя с Блэк на Фримен.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон / НВО

Дата выхода: 10 января 2020

Канал: HBO

Джон Малкович VS Джуд Лоу - это захватывающее зрелище. Хотя, персонаж Джуда Лоу почти весь сериал в коме. Однако, не легко быть папой, когда твой конкурент одним движением мизинчика может пустить прахом все твои планы.

Второй сезон про Папу вышел еще острее и круче, чем Молодой Папа, а его посыл пришелся по душе даже католической церкви.

Новый папа 2020 смотреть тизер на ютуб:

Пацаны 2 сезон / Amazon Studios

Дата выхода: 4 сентября

Канал: Amazon

Новый сезон сериала не повторяет комиксы, так что готовтесь к неожиданностям. Новые любовные линии, неожиданные повороты, кишки, развратный извращенный секс, расизм и богохульство - все, что показали во втором сезоне Пацанов. История с женой Бутчера получила продолжение, во втором сезоне. А Хоумлендер впервые получил от кого-то ответную любовь.

Монахиня-воин / Netflix

Дата выхода: 2 июля 2020

Канал: Netflix

Экранизация комиксов и аниме, испаноязычный сериал с испанскими актерами. Полу-мистическая история о том, как девочка-инвалид случайно получила благословение - после смерти в ее тело попал "нимб", превратив ее в супер-воина со сверхспособностями. Она должна служить церковному ордену, но барышня, которая полжизни провела парализованной, не смогла просто так отдать свою приобретенную свободу, и стала разбираться... Как оказалось, все в церкви не так просто, а "ангелы" могут легко на самом деле быть "демонами". В августе сериал продлили на второй сезон.

Великая 2020 / кадр из сериала

Дата выхода: 15 мая 2020

Канал: Hulu

Сюжет сосредоточен не только на периоде правления Екатерины Великой, но и до того, как она стала женой императора и совершила переворот. Молодая Эль Фаннинг творит чудеса, и поражает воображение в этой комедии не только юмором, но и собственной харизмой.

Великая 2020 - смотреть трейлер с русским переводом:

Ходячие мертвецы: Мир за пределами / АМС

Дата выхода: 4 октября 2020

Канал: АМС

Когда выходит успешный сериал, есть несколько вариантов спин-оффов - прошлое-будущее героев, добавить подростков, сделать мультсериал, и сделать отдельные истории для главных героев. Пока у сериала Ходячие мертвецы продолжает падать рейтинг, АМС выпустили сериал про подростков - Мир за пределами. Как дети с бъющими фонтаном гормонами выживут в пост апокалипсисе? Сериал Мир за пределами был встречен преимущественно позитивно, и проект получил свой второй сезон.

Дракула 2020 / Netflix

Дата выхода: 4 января 2020

Канал: Netflix

Новое переосмысление Дракулы Брэма Стокера - с молодым Харкером, Миной и Ван Хельсинг. Только Ван Хельсинг больше не старый профессор - теперь это бойкая монашка, которая храбро приносит себя в жертву, чтобы погубить кровососа. Новое изменение - Клас Банг играет Дракулу и в 21 веке. Что смог протипоставить вампир обществу атеистов и агностиков, и не повторит ли он судьбу вампира Лестата из романов Энн Райс - тот еще вопрос.

Половое воспитание 2 сезон: / Netflix

Дата выхода: 17 января 2020

Канал: Netflix

Как писал Шекспир - парни получают девушек, и история заканчивается почти что хэппиендом после первого сезона, но напомним, что один из главных героев почти получил парня, а отношения Отиса весьма нестабильны, хоть и прошли через многое.

Во втором сезоне отлично показали разгар юношеских гормонов. Как стоит веселиться, чего делать не стоит, и какие ждут последствия - все продолжают показывать во втором сезоне. Не будем скрывать, что роль сексолога к лицу Джиллиан Андерсон. По сюжету, даже одинокая мама Отиса нашла свою любовь.

Половое воспитание 3 сезон - анонс продолжения:

Кроме того, на 15 сезоне завершился сериал Сверхъестественное. Вышел новый сезон сериала Озарк, благодаря рейтингам которого сериал продлили на еще один сезон. Сериал Лучше звоните Солу продлили на 6 сезон.

2 сезон сериала Академия Амбрелла 2 сезон взорвал сеть, и получил продолжение на 3 сезон, заинтриговав зрителей слишком резким поворотом сюжета.

Сериал Видоизмененный углеродполучил второй и последний сезон. А проект Тайки Вайтити Чем мы заняты в тени получил прекрасный рейтинг и был продлен на 3 сезон.

Вышел первый сезон сериала Ключи Локков, который уже продлен на 2 и 3 сезоны.

Кроме того, вышли популярные украинские сериалы на телеканалах 1+1 (Сидоренки-Сидоренки 2; Мышеловка для кота; Секс інста і ЗНО) и Новый (Перші ластівки 2 сезон, Fake), стартовали съемки 3 сезона сериала Крепостная.