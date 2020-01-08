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Дракула сериал 2020: кровь, секс и самоанализ

Александр Галаджий

журналист

8 января 2020, 13:42

Дракула сериал на Netflix вышел 4 января 2020. Новая история о Дракуле Брэма Стокера под совершенно другим углом покоряет сердца. Что было в сериале Дракула 2020 - читай на Главреде.

Дракула 2020
Дракула 2020: рецензия и обзор / Netflix

Сериал Дракула 2020 вышел на экраны дважды - 1 января на ВВС one, и 4 января на Netflix - сразу все серии. Как неожиданно это не звучало бы - Дракула - сериал о похождениях графа Дракулы - вампира из Румынии, который решает перебраться в Новый свет. Однако изменения с образом Ван Хельсинга а также Джонатана Харкера позволили повернуть историю в довольно интригующее направление.

Что показали в сериале Дракула 2020, почему обязательно стоит его посмотреть, даже если тема вампиров уже достала - читайте в нашем обзоре на Главреде.

Сериал Дракула начали разрабатывать в 2018 году - были приглашены Марк Геттис и Стивен Моффат, которые уже отличились съемками необычных проектов. Несомненно, нелинейный сюжет, легкий оттенок сериала принадлежит руке Моффата, который уже давно проявляет такие пристрастия, так и легкий налет символического эротизма в самом явлении вампиризма.

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Дракула 2020: сюжет

Моффат и Геттис сначала воодушевляют почти идентичной передачей страниц книги Брэма Стокера, за исключением того, что повествование - допрос, а не дневник Джонатана Харкера. Все, как и должно быть -  поездка через Венгрию, крест в подарок, странное поведение Дракулы, письма Мине, плохое самочувствие, и тд.

Сначала непонятно, почему монашки допрашивают Харкера, и что с ним произошло - внешность у парня, мягко говоря, не очень.

В замке Дракулы Харкер находит не только его невест, но еще и склад нежити - неумерших, которые не смогли стать вампирами после того, как Дракула ими отобедал. Процесс становления вампиром, с симптомами и комментариями он также рассказал монашкам, что очень пригодится всем в будущем.

Дракула 2020
Дракула 2020: сюжет и спойлеры / Netflix

Но в один прекрасный момент начинается лютый треш - Харкер вспоминает, что он вообще-то умер, и стал вампиром почти как Дракула - ему удается сопротивляться воле создателя и он оставил себе силу воли. В то же время, к монастырю явился сам Дракула.

Кроме моментов в допросе, тут также не обошлось без эротизма - голый Дракула угрожает и соблазняет монашек, а сестра Агата люто его троллит. Но, в конечном итоге вампир устраивает кровавую баню в церкви и садится на корабль до Англии.

История пассажиров корабля "Деметра" - уникальна. Многие из них встречались либо с Дракулой раньше, либо исследовали его, и вполне достойны упоминания во втором сезоне либо спин-оффе. Ван Хельсинг тоже оказывается на корабле, и становится причиной почти что гибели Дракулы.

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По случайности, он впадает в летаргический сон более чем на 130 лет, и просыпается в 21 веке. Тут уже существует институт Харкера, который вплотную занимается вампирами и Дракулой. Однако институту уделено катастрофически мало времени - учитывая, что в сериале присутствуют другие виды нежити - это печально.

В итоге адвокат Фрэнк Ренфилд (реверанс в сторону Брэма Стокера) за полчаса спасает Дракулу из лап самой тайной и могущественной организации. Граф планирует мировое господство, а наследница Ван Хельсинг умирает от рака, и ничего не может поделать.

Дракула 2020
Дракула 2020: виды нежити в сериале / ВВС

Но сплетение традиций 21 века, мистические кровные связи и немного безумия связывают в конце вместе Люси Вестенру, Зои Ван Хельсинг, Дракула и Джека Сьюарда, чтобы привести к финалу историю вражды Ван Хельсингов и Дракулы. Однако финал настолько неоднозначен и туманен, что почти поголовно все фанаты решили, что вскоре нас ждет 2 сезон Дракулы.

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Дракула 2020: Актеры и драматургия

Нечасто современные фильмы и сериалы могут похвастаться балансом между социальной тематикой, адекватным логическим сюжетом, хорошей игрой актеров и визуальными эффектами. И сериал Дракула - именно таков. Хоть сериал и является адаптацией Стокера, и современные социальные проблемы "вылазят" даже в средневековье (например Агата Ван Хельсинг - сестра-монашка и ученая - прям к-к-к-комбо), все удалось вложить во временные и логичные рамки, красиво упаковать в шикарные виды с замка Дракулы, обстановку корабля 19 века, и сдобрить русским акцентом у матросов, полусексуальными замашками у Дракулы во время питания и трезвостью поступков Ван Хельсинг.

Дракула 2020
Дракула 2020: актеры и роли в сериале / Netflix

Комизм и ирония с которыми демонстрируется приход Дракулы в 21 век достойны высшей похвалы. Тонкий черный юмор со стороны Дракулы, ирония и самоирония, прекрасная игра Класа Банга делают честь новому Дракуле - давно образ графа не был столь удачным. Кроме того, шоуранеры не только внесли все социальные проблемы современности в сериал, но и отразили из тонко с иронией - так что сериал не превратился в социальную пропаганду.

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Ну и финал - с одной стороны логичный, но с другой, как и все работы Моффата, остается открытым.К слову, Марк Геттис даже лично снялся в сериале, причем в одной из немаловажных ролей.

Обидно только, что в 3 сериях все равно не хватает ироничного Дракулы, самоотверженной и остроумной Ван Хельсинг, истории Мины и доктора Шармы, который и вовсе исследовал Дракулу и его нежить. Если BBC и Netflix продлят сериал на 2 сезон -  это будет просто прекрасная история, и, возможно, со знакомыми персонажами. Если же на 1-3 сериях история Дракулы завершится, то незаконченные сюжетные линии будут слегка портить общее впечатление. Кроме того, мы до конца так и не узнали, что случилось с 2 женами Дракулы - одну он убил еще при Харкере.

Дракула 2020
Дракула 2020: что было в сериале / Netflix

Дракула 2020: Актеры и роли

  • Клас Банг — граф Дракула
  • Долли Уэллс — сестра Агата Ван Хельсинг
  • Джон Хеффернан — Джонатан Харкер
  • Морфидд Кларк — Мина Харкер
  • Джоанна Скэнлан — мать-настоятельница
  • Луиза Рихтер — Елена
  • Джонатан Арис — капитан Соколов
  • Саша Дхаван — доктор Шарма
  • Нейтан Стюарт-Джарретт — Адиса
  • Клайв Расселл — Валентин
  • Катерина Шелл — герцогиня Валерия
  • Юссеф Керкур — Олгарен
  • Лидия Уэст — Люси Вестенра
  • Мэттью Бирд — Джек Сьюард
  • Марк Гэтисс — Фрэнк Ренфилд
  • Шанель Крессвелл — Кэтлин
  • Линдси Маршал — Блоксэм
  • Пол Бреннен — коммандер Ирвинг
  • Джон Маккри — Зев
  • Фил Данстер — Куинси Моррис

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Сериал Дракула доступен на netflix с 4 января с русским переводом. При этом доступны такеи специфические языковые дорожки как румынская и венгерская.

Кроме 3 серий Дракулы 3 января вышла 4 серия - документальный фильм, в котором Геттис поведал о создании сериала.

Дракула 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Напомним, в сети обсуждают перспективы создания 2 сезона сериала Дракула

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