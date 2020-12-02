New York Times назвала лучшие сериалы и шоу 2020 года

Лучшие сериалы и ТВ-шоу 2020 / fotovmire.ru

Перед окончанием года, журналисты New York Times показали свою традиционную ежегодную подборку телевизионных проектов на 2020 год.

Хотя в авторах указано коллектив журналистов, и текст написан от первого лица. Автор признался, что не включил целый список сериалов, который получили невиданную популярность, так как не смотрел их, или потому что список "не резиновый", и туда все не поместится.

Также автор подчеркнул, что все проекты расположены в случайном порядке, и нет какого-то рейтинга.

Лучшие шоу:

Лучше звоните Солу;

Все к лучшему;

Документальный цикл City So Real;

Птица доброго Господа;

Я могу уничтожить тебя;

Руки прочь от кинокружка!;

Миссис Америка;

Нормальные люди;

Пен15;

Долина соблазна;

Чем мы заняты в тени.

Лучшие иностранные шоу:

Белгравия;

Бюро;

Для Самы;

Псих, но все в порядке;

Руки прочь от кинокружка!;

Королевство;

Моя гениальная подруга;

Отчизна;

Таинственный путь;

Темпл.

Лучшие завершенные шоу: