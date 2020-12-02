New York Times назвала лучшие сериалы и шоу 2020 года

Журналисты американского издания провели исследование, и поделились своим списком лучших ТВ-шоу в 2020 году.
Перед окончанием года, журналисты New York Times показали свою традиционную ежегодную подборку телевизионных проектов на 2020 год.
Хотя в авторах указано коллектив журналистов, и текст написан от первого лица. Автор признался, что не включил целый список сериалов, который получили невиданную популярность, так как не смотрел их, или потому что список "не резиновый", и туда все не поместится.
Также автор подчеркнул, что все проекты расположены в случайном порядке, и нет какого-то рейтинга.
Лучшие шоу:
- Лучше звоните Солу;
- Все к лучшему;
- Документальный цикл City So Real;
- Птица доброго Господа;
- Я могу уничтожить тебя;
- Руки прочь от кинокружка!;
- Миссис Америка;
- Нормальные люди;
- Пен15;
- Долина соблазна;
- Чем мы заняты в тени.
Лучшие иностранные шоу:
- Белгравия;
- Бюро;
- Для Самы;
- Псих, но все в порядке;
- Руки прочь от кинокружка!;
- Королевство;
- Моя гениальная подруга;
- Отчизна;
- Таинственный путь;
- Темпл.
Лучшие завершенные шоу:
- Конь БоДжек;
- Брокмайр;
- Корпорация;
- Доктор Плюшева;
- В лучшем мире;
- Последний шанс;
- Ленокс-Хилл;
- Шиттс Крик;
- Молодые охотницы за головами;
- Жизнь.
Автор: Александр Галаджий