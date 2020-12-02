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New York Times назвала лучшие сериалы и шоу 2020 года

2 декабря 2020, 13:04

Журналисты американского издания провели исследование, и поделились своим списком лучших ТВ-шоу в 2020 году.

Лучшие сериалы и ТВ-шоу 2020
Лучшие сериалы и ТВ-шоу 2020 / fotovmire.ru

Перед окончанием года, журналисты New York Times показали свою традиционную ежегодную подборку телевизионных проектов на 2020 год.

Хотя в авторах указано коллектив журналистов, и текст написан от первого лица. Автор признался, что не включил целый список сериалов, который получили невиданную популярность, так как не смотрел их, или потому что список "не резиновый", и туда все не поместится.

Также автор подчеркнул, что все проекты расположены в случайном порядке, и нет какого-то рейтинга.

Лучшие шоу:

  • Лучше звоните Солу;
  • Все к лучшему;
  • Документальный цикл City So Real;
  • Птица доброго Господа;
  • Я могу уничтожить тебя;
  • Руки прочь от кинокружка!;
  • Миссис Америка;
  • Нормальные люди;
  • Пен15;
  • Долина соблазна;
  • Чем мы заняты в тени.

Лучшие иностранные шоу:

  • Белгравия;
  • Бюро;
  • Для Самы;
  • Псих, но все в порядке;
  • Руки прочь от кинокружка!;
  • Королевство;
  • Моя гениальная подруга;
  • Отчизна;
  • Таинственный путь;
  • Темпл.

Лучшие завершенные шоу:

  • Конь БоДжек;
  • Брокмайр;
  • Корпорация;
  • Доктор Плюшева;
  • В лучшем мире;
  • Последний шанс;
  • Ленокс-Хилл;
  • Шиттс Крик;
  • Молодые охотницы за головами;
  • Жизнь.

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