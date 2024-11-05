Любовь и незабываемые эмоции: на телеканале Бигуди состоялась долгожданная премьера турецкого сериала "Зрада"

Колоритная атмосфера и нетривиальный сюжет по будням в 20:00 на телеканале Бигуди

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Сериал Зрада - премьера турецкого сериала на телеканале Бигуди / Пресс-служба

Сегодня, во вторник, 5 ноября, в 20:00 на телеканале Бигуди состоялась премьера популярного турецкого сериала "Зрада" - уникальной истории, полной страсти, любви и испытаний. Лента уже покорила сердца миллионов зрителей в Турции. В Украине "Зраду" покажут впервые на телеканале Бигуди.

Главная героиня сериала - уважаемая и принципиальная судья Гюзиде, которая уже 30 лет помогает супругам решать сложные семейные вопросы. Она счастлива в окружении заботливого мужа и двух успешных детей. Но случайно Гюзиде узнает ужасную правду о тайнах своего возлюбленного, и то, что их скрывали самые близкие. Отныне судье придется бороться за собственное счастье. Сумеет ли она решить привычные проблемы, но уже в своем браке?

"Мы убеждены, что премьера нового сериала найдет отклик в сердцах украинских зрителей. "Зрада" - высококлассная мелодрама, которая держит в напряжении до последнего момента и позволяет полностью погрузиться в турецкую культуру. Мы всегда выбираем лучший контент, чтобы гарантировать аудитории качественный отдых и захватывающие истории", - прокомментировала Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала Бигуди.

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В главных ролях - известные турецкие актеры Вахиде Перчин, Эрджан Кесал, Мустафа Угурлу и Юсуф Чим.

Кроме того, сериал "Зрада" отличается уникальным взглядом на турецкую культуру и традиции, а сюжетные линии сопровождаются аутентичной музыкой. Это позволяет зрителям телеканала Бигуди сполна прочувствовать историю и окунуться в атмосферу колоритной Турции.

Не пропустите премьеру сериала "Зрада" на телеканале Бигуди - по будням в 20:00. Для удобства, контент доступен для просмотра на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

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