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"Любовь напрокат": на телеканале Бигуди состоится долгожданная премьера популярной турецкой мелодрамы

Анна Подгорная
16 октября 2024, 14:12
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Нетривиальный сюжет, красивые кадры и чувственная история - не пропустите премьеру на телеканале Бигуди.
Любовь напрокат
Любовь напрокат сериал - премьера на телеканале Бигуди / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В понедельник, 21 октября, в 18:00 на телеканале Бигуди состоится телевизионная премьера легендарного турецкого телесериала "Любовь напрокат" - захватывающей истории, сочетающей в себе мелодраму, романтику и неожиданные сюжетные повороты. Проект уже покорил сердца миллионов зрителей как в Турции, так и далеко за ее пределами.

Сюжет разворачивается вокруг молодой красавицы Дефне, которая оказывается в затруднительном финансовом положении из-за семейных долгов и болезни отца. Чтобы помочь семье, она соглашается стать фиктивной женой состоятельного бизнесмена Омера Ипликчи, который сталкивается с давлением дедушки, настаивающего на его женитьбе. Фиктивный брак, задуманный как временное решение, превращается в романтическую историю, когда между Дефне и Омером возникают настоящие чувства.

"Мы уверены, что украинский зритель полюбит этот сериал так же, как его полюбили миллионы людей по всему миру. Ведь "Любовь напрокат" - это проект, который захватывает своей эмоциональностью, непредсказуемыми поворотами сюжета и яркими героями. Мы тщательно отбираем контент, который точно будет приносить удовольствие от просмотра и дарить интересно проведенное время",- прокомментировала Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала Бигуди.

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В главных ролях - талантливые турецкие актеры Барыш Ардуч и Эльчин Сангу, чьи блестящие актерские работы вместе с интересным сюжетом подарят зрителям незабываемые эмоции.

Кроме этого, сериал "Любовь напрокат" также отличается великолепными кинематографическими решениями и атмосферной музыкой, что придает истории особое очарование. Зрители Бигуди смогут насладиться не только романтическими моментами, но и колоритом Турции, который удачно переплетается с интереснейшим сюжетом на экране.

Не пропустите телевизионную премьеру "Любовь напрокат" на телеканале Бигуди - с понедельника, 21 октября, по будням в 18:00. Также смотрите сериал на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Любовь напрокат
Любовь напрокат сериал - премьера на телеканале Бигуди / Пресс-служба

Для того, чтобы телеканал Бигуди был в перечне каналов вашего телевизора/приемника (для настройки приема Бигуди через Т2), необходимо провести процедуру повторного сканирования телеканалов. Приводиминструкцию, как это сделать.

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