Marvel нашла актера на роль главного злодея в сериале Лунный рыцарь

Итан Хоук / кадр из кф Валериан и город тысячи планет

Marvel Studios нашла исполнителя роли антагониста для сериала Лунный рыцарь.

Как сообщает The Hollywood Reporter, противостоять главному герою, которого играет Оскар Айзек, будет Итан Хоук.

Съемки сериала Лунный рыцарь стартует в марте в Будапеште.

У Лунного рыцаря было несколько противников, и создатели фильма не уточнили пока, кого именно будет играть Итан Хоук. Поклонники предполагают, что речь может идти об оборотне Джеке Расселе или о наемнике Рауле Бушмане, бывшем сослуживце Лунного рыцаря.

В центре сюжета окажется бывший наемник и по совместительству жестокий супергерой Марк Спектор с расстройством личности, который получил сверхсилы от древнего египетского бога.

Сериал снимает Джереми Слейтер, ответственный за сериал Академия Амбрелла. Кроме того, он напрямую занимался сценарием, возглавив команду сценаристов.

Лунный Рыцарь впервые появился в комиксах Marvel в 1975 году. Спектр - чехословацкий еврей, который мечтал стать боксером. Но его религиозная семья была против, и в конечном итоге он поступил иначе - записался в морскую пехоту. После долгой службы, работы в ЦРУ и перехода на работу наемником, он случайно получил сверхспособности от египетского божества.

Кевин Файги анонсировал сериал о Лунном рыцаре в 2019 году. По его словам, он будет появляться в фильмах Marvel после старта со своего мини-сериала.