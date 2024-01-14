"Мед – очень уж опасный предмет": рецензия на фильм "Пчеловод"

В украинский прокат вышел боевик "Пчеловод" (The Beekeeper) от опытного режиссера Дэвида Эйра с Джейсоном Стэтхемом в главной роли.

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кадр из фильма "Пчеловод" / Miramax

В американской глуши живет хмурый мускулистый лысый мужчина по имени Адам Клей (Джейсон Стэтхем). У него тяжелый взгляд и угрюмый нрав, а все свое время он посвящает разведению пчел, из людей общаясь только с милой старушкой-соседкой Элоиз (Фелисия Рашад). Но тут наивную пенсионерку обманывают интернет-мошенники, оставляя ее без копейки и доведя до суицида. Но Клей оказывается отставным спецагентом из тайной организации ̶и̶м̶е̶н̶и̶ ̶В̶и̶к̶т̶о̶р̶а̶ ̶Ю̶щ̶е̶н̶к̶о̶ "Пчеволоды" и решает жестоко отомстить мошенникам.

Джейсон Стэтхэм в нынешнем франшизном кинематографе выглядит как гость из 80- или 90-х годов - в том плане, что одно его имя на афише фильма сразу дает зрителю понять, что тот увидит на экране (как во времена расцвета Ван-Дамма и Сталлоне). Да и за последние 10 лет "боевик со Стэтхэмом" стал вполне себе отдельным жанром.

И "Пчеловод" сделан строго по канонам - Стэтхэм суров, в хорошей физической форме, немногословен (в лучших традициях Чарльза Бронсона) и качественно надирает задницы плохим парням. С той лишь разницей, что студия Miramax (да-да, та самая легендарная бывшая контора братьев Вайнштейнов), видимо, пробила чуть больший бюджет, чем обычно бывает у стэтхэмовских проектов - почему фильм снимал голливудский ветеран и спец по суровым мужицким боевикам Дэвид Эйер (Короли улиц, Ярость, Саботаж, с оговорками - первый "Отряд самоубийц") и на вторых злодейских ролях более-менее популярные артисты - типа Джереми Айронса или Джоша Хатчерсона. Так что экшен поставлен качественно и, что называется, на опыте - но, конечно, до франшизы "Джон Уик" не дотягивает (и жаль, что фильм не удалось снять со взрослым рейтингом R).

В целом, "Пчеловода" можно смело рекомендовать всем фанатам Стэтхема и любителям старых-добрых видеокассетных боевиков - они наверняка останутся довольны.

Смотрите на видео трейлер фильма "Пчеловод":

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